Ivete Sangalo posa de biquíni em rio da Bahia e web reage: “Mainha maravilhosa”

Publicada em 10/12/2025 às 15h17
Ivete Sangalo chamou atenção nas redes sociais ao divulgar, na terça-feira (9), uma sequência de fotos em um rio que atravessa Juazeiro, sua cidade natal na Bahia. A cantora afirmou que o local segue sendo uma fonte de força e inspiração. “Eu nasci onde você daria a vida pra estar! Juazeiro sempre me abastecendo de tudo que é bom! Recarregando pra entregar tudo em Porto Alegre!”, escreveu.
Os registros mostram Ivete em cenários naturais, plantando bananeira e fazendo diferentes poses, o que rendeu grande repercussão e elogios de amigos e fãs. “Deusa”, comentou Debora Secco. “Amo muito! Mainha maravilhosa”, disse Agnes Nunes. “Que beleza”, escreveu a ex-BBB Raquele. Evaristo Costa brincou: “Merece um: it máliah”. A ex-BBB Isabelle Nogueira também reagiu: “Que gata. Olha o corpão da deus”.
A publicação ocorre pouco após a separação de Ivete e Daniel Cady, anunciada em 27 de novembro. Eles estavam juntos havia 17 anos, desde que se conheceram em 2008. O casamento foi oficializado em 2011.
