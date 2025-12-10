Campanha Natal Solidário do TRT-14 realiza visita preparatória à escola beneficiada

Publicada em 10/12/2025 às 15h46
Representantes do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC), Ministério Público do Trabalho (RO/AC) e SESC (RO) realizaram, nesta quarta-feira (10/12), uma visita in loco à Escola Municipal Antônio Augusto Vasconcelos, localizada na Vila Nova de Teotônio, zona rural de Porto Velho. A ação integrou os preparativos para a entrega dos brinquedos arrecadados pela Campanha Natal Solidário do TRT-14, que acontecerá na próxima sexta-feira, 12 de dezembro.
A equipe do Tribunal esteve na escola acompanhada de representantes do Ministério Público do Trabalho em Rondônia e Acre (MPT/RO-AC) e do Sesc Rondônia (Sesc/RO), parceiros na iniciativa. Durante a visita, foram definidos detalhes de organização do espaço, logística de chegada da equipe, programação das atividades com as crianças e dinâmica de distribuição dos presentes, garantindo uma celebração segura, acolhedora e inclusiva.
NATAL SOLIDÁRIO
Para o dia da entrega, está prevista a saída das(os) servidoras(es) do TRT-14 impreterivelmente às 7h30 da sede do Tribunal, em Porto Velho. O horário foi definido para garantir o deslocamento com segurança até a zona rural, possibilitando a chegada antecipada à escola e a organização de todos os detalhes antes do início das atividades com as crianças.
A Campanha Natal Solidário do TRT-14 tem como objetivo presentear aproximadamente 100 crianças, com idades entre 5 e 16 anos, alunas da Escola Antônio Augusto Vasconcelos. A iniciativa reforça o compromisso da Justiça do Trabalho, do MPT/RO-AC e do Sesc/RO com a promoção de cidadania, solidariedade e cuidado com a infância e combate ao trabalho infantil, especialmente em comunidades da zona rural.
As doações de brinquedos novos e chocotones seguem abertas até o dia 10/12. Os presentes podem ser entregues na Secretaria de Comunicação Social e Eventos Institucionais do TRT-14 (Secom) ou em qualquer unidade da Justiça do Trabalho em Porto Velho, onde estão disponíveis caixas natalinas como pontos de coleta. A participação de servidoras(es), magistradas(os) e da comunidade é fundamental para tornar o Natal dessas crianças mais alegre e especial.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!