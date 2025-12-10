Zé Felipe se atrapalha no Prêmio Multishow e recebe críticas: “Não deve saber ler”

Publicada em 10/12/2025 às 15h50
Zé Felipe se tornou um dos assuntos mais comentados da noite no Prêmio Multishow 2025 após demonstrar nervosismo ao subir ao palco para anunciar o vencedor de Álbum do Ano. Ao lado da apresentadora Kenya Sade, o cantor hesitou logo no início da leitura. “Quem está concorrendo...”, disse, sendo prontamente auxiliado por Kenya, que tentou deixá-lo mais confortável afirmando: “Eu seguro para você o microfone!”. O artista então admitiu: “Eu nem estou nessa e estou nervoso, acredita?”.
Diante da dificuldade do cantor em seguir com o anúncio, Kenya assumiu a leitura e declarou o resultado: “O Álbum do Ano é Dominguinho!”. A cena rapidamente viralizou nas redes sociais, rendendo comentários bem-humorados e críticas. “O Zé Felipe não sabendo ler 'Dominguinho' para anunciar o vencedor de Álbum do Ano #PremioMultishow”, escreveu um usuário no X. O humorista Paulinho Serra ironizou: “Sacanagem a produção não por uma foto”.
Entre as reações, alguns internautas foram mais duros. “Não deve saber ler”, comentou um perfil. “Estou rindo tanto!”, disse outro. “Mais terrível ainda é quem colocou ele para ler o prêmio mais importante da noite”, opinou mais um usuário.
A repercussão reacendeu discussões sobre a trajetória escolar do cantor, que já comentou ter abandonado os estudos no 7º ano após reprovações e dificuldades de concentração atribuídas ao TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade). “Eu descobri quando era novinho, nem estava na escola ainda, com uns nove anos. Não parava quieto, né, tinha agitação, era disperso. Comecei a fazer um tratamento, fui ao médico, claro, e aí controlo”, afirmou. Ele explicou ainda que segue em acompanhamento médico: “Hoje há tratamentos melhores do que na época em que eu comecei a fazer, vai mudando, vai melhorando, vai avançando a medicina. E eu faço até hoje. Vou fazer para sempre, né, coisa que é para sempre. Mas, se parar de tomar o remedinho, volta tudo!”.
O Zé Felipe não sabendo ler “Dominguinho” pra anunciar o vencedor de Álbum do Ano… #PremioMultishow pic.twitter.com/fHfy6x01j2 — archive (@editsacervo) December 10, 2025
