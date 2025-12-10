Brasileiros foram mais da metade dos imigrantes deportados em Portugal nos dois últimos anos, diz jornal

Publicada em 10/12/2025 às 15h21
Imigrantes brasileiros estiveram envolvidos em mais da metade dos processos de expulsão de estrangeiros em Portugal em 2024 e 2025.
Dos 411 processos de deportação finalizados pelo país no último biênio, 236 tiveram como alvo brasileiros, de acordo com o jornal português "Expresso".
Em segundo lugar vêm os cabo-verdianos, que somam 14 deportados.
Portugal vive um endurecimento das leis de imigração, impactando inclusive estrangeiros que já vivem no país.
No último dia 23 de outubro, entrou em vigor a nova Lei de Estrangeiros, parte de uma ofensiva impulsionada pelo crescimento do partido de ultradireita Chega.
Imigrantes protestam em frente ao Parlamento português por direitos e autorizações de residência, em Lisboa, Portugal, em 17 de setembro de 2025. — Foto: REUTERS/Pedro Nunes
Os brasileiros são a maior comunidade estrangeira no país, com mais de 500 mil pessoas registradas em 2023. Veja os novos pontos da legislação:
Entrada temporária
Brasileiros não poderão mais entrar em Portugal como turistas e depois tentar regularizar a estadia. A prática já estava limitada desde 2024, mas agora foi proibida de forma definitiva.
O mesmo vale para outros cidadãos de nações onde a língua portuguesa é oficial, que também tinham o benefício. Todos terão de solicitar visto ainda no país de origem.
