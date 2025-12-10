Serviços de limpeza dos córregos seguem em ritmo constante

Por ASSESSORIA
Publicada em 10/12/2025 às 14h17
A equipe da Semader mantém o trabalho de limpeza dos córregos que cruzam a cidade, uma ação preventiva que protege o meio ambiente, melhora o fluxo das águas e garante mais segurança para a população. O serviço inclui remoção de resíduos, manutenção das margens e cuidado contínuo com trechos que recebem maior volume de água.
A iniciativa reforça o compromisso com a preservação ambiental e com a qualidade de vida dos moradores, já que a limpeza regular ajuda a evitar alagamentos e mantém os espaços naturais mais organizados e saudáveis para toda a comunidade.
