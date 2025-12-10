MPRO recebe estudantes na 4ª edição do projeto

Publicada em 10/12/2025 às 15h09
O Ministério Público de Rondônia (MPRO), por meio do Centro de Apoio Operacional Unificado (CAOP UNI), promoveu nesta terça-feira (9/12) a 4ª edição do projeto "Eu Visto Essa Camisa" na sede da instituição, em Porto Velho. A iniciativa, que também ocorre nas Promotorias do interior, integra as comemorações do Dia Nacional do Ministério Público, celebrado em 14 de dezembro.
A ação reuniu estudantes do 9º ano de nove escolas públicas e privadas, que participaram de palestras com membros da instituição e visitaram diversos setores do MPRO, incluindo gabinetes, áreas administrativas e o memorial. O objetivo é aproximar a comunidade escolar do Ministério Público e demonstrar como a instituição atua na defesa da sociedade.
O Procurador-Geral de Justiça, Alexandre Jésus de Queiroz Santiago, destacou que a proposta, além de apresentar o funcionamento do MP, busca despertar nos jovens o interesse pelas carreiras no serviço público. "Convidamos as instituições de ensino a conhecerem nossa estrutura, nossa história e as atribuições do Ministério Público, bem como as funções do promotor e do procurador de Justiça, para que essas carreiras sirvam como referência profissional a essas crianças e adolescentes", afirmou.
Durante as palestras, membros da instituição explicaram como o Ministério Público atua para garantir direitos fundamentais e proteger a sociedade. .
Segundo o coordenador do CAOP UNI, Procurador de Justiça Marcos Valério Tessila de Melo, a iniciativa reforça o papel do MPRO em dialogar com a comunidade. "A ação comemora o Dia Nacional do Ministério Público e demonstra nosso compromisso em manter a instituição próxima da população", destacou.
Para o estudante André Vinícius Braga da Silva, do Colégio Tiradentes VII, a visita foi motivadora. "Conversamos bastante sobre carreiras na área do Direito, um tema essencial para quem busca orientação profissional", contou. Já Alice Vannier de Souza, do Colégio Sapiens, disse que pretende estagiar no MPRO futuramente. "Quero trabalhar em uma área onde eu possa ajudar as pessoas. Isso é algo que eu realmente desejo", afirmou a jovem.
A realização do projeto "Eu Visto Essa Camisa" reafirma o compromisso do Ministério Público de Rondônia em manter um diálogo permanente com a sociedade, especialmente com as novas gerações, fortalecendo a transparência institucional e incentivando a formação de cidadãos conscientes de seus direitos.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!