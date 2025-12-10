Caso Epstein: Justiça dos EUA decide que transcrições secretas do júri podem vir a público

Publicada em 10/12/2025 às 15h38
A Justiça dos Estados Unidos decidiu, nesta quarta-feira (10), pela divulgação ao público das transcrições secretas do júri do julgamento realizado em 2019 contra Jeffrey Epstein.
O pedido de liberação dos documentos sobre as investigações sobre os abusos sexuais cometidos pelo bilionário foi feito pelo Departamento de Justiça do governo Trump.
O juiz distrital Richard M. Berman reverteu sua decisão anterior de manter o material em sigilo, citando Lei de Transparência dos Arquivos Epstein, aprovada recentemente pelo Congresso americano, que exige que o governo divulgue ao público os registros relacionados a Epstein até 19 de dezembro.
Em sua sentença anterior, o juiz havia argumentado que as cerca de 70 páginas de documentos dificilmente revelariam algo novo e seriam "apenas um fragmento de boato" sobre a conduta de Epstein.
Nesta quarta, ele orientou o Departamento de Justiça para seguir rigorosamente as disposições da lei sobre privacidade para garantir que os nomes e informações de identificação das vítimas fossem omitidos. A segurança e a privacidade das vítimas “são fundamentais”, escreveu ele.
Ghislaine Maxwell e Jeffrey Epstein — Foto: AFP; Reuters
Um dia antes, nesta terça-feira (9), o juiz distrital Paul Engelmayer tomou a mesma decisão em relação ao julgamento da associada de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, que está na prisão por tráfico sexual.
Na semana passada, um juiz da Flórida aprovou a liberação das transcrições de uma investigação federal sobre Epstein, arquivada na década de 2000.
