Prefeitura abre cronograma de formaturas dos alunos da educação infantil da rede municipal de ensino

Publicada em 10/12/2025 às 15h00
A prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Educação – Semed, iniciou na última terça-feira (09), o cronograma de formaturas dos alunos da educação infantil, matriculados na rede municipal de ensino.
No primeiro dia, os alunos das escolas Elza Maria Fabris, Gabriel Balmant e Tânia Barreto, receberam os certificados de conclusão e portfólio das atividades do pré-escolar.
O evento contou com a participação de diversas autoridades, entre elas a Secretaria de educação Cleide Gonçalves, que no ato representou o prefeito do município, Jeverson Lima, a vereadora e presidente da câmara municipal de Jaru, Tatiane Domingues, a vereadora Sthella Almeida, além de professores, diretores e equipes da coordenação pedagógica da semed.
De acordo com a secretária da Semed Cleide Gonçalves, até a próxima sexta-feira,12, as formaturas acontecem no Espaço Essenza, localizado na Linha 628, km 01, próximo a BR 364, saída para Ouro Preto do Oeste.
No sábado, dia 13, a formatura será na Escola de Bom Jesus. Na segunda, dia 15 de dezembro, será a vez dos alunos de Tarilândia e Jaru Uaru, a cerimônia acontecerá na Quadra Poliesportiva do distrito de Tarilândia.
Todos os dias as solenidades de formatura acontecem a partir das 18h30.
