Prefeitura de Jaru realiza demolição de casas às margens do Rio Jaru, famílias foram indenizadas

Publicada em 13/02/2026 às 15h49
A Prefeitura de Jaru realizou nesta sexta-feira (13) a demolição de casas construídas às margens do Rio Jaru.
As famílias que moravam nas residências foram devidamente indenizadas e poderão adquirir outra propriedade para estabelecerem seus lares, em locais com maior segurança, livre de enchentes e outros fatores de vulnerabilidade.
O prefeito Jeverson Lima acompanhou a retirada das casas e falou sobre o processo de desapropriação. “Por mais que seja difícil retirar as famílias do lugar em que moraram por tantos anos, é preciso garantir a dignidade dessas pessoas, por isso, fizemos tudo com muito respeito e garantindo que eles não ficassem desamparados em nenhum momento”, detalhou.
Jeverson relatou que a área será arborizada e passará por um processo de revitalização. “Também é importante lembrar que está proibida qualquer tipo de construção às margens do Rio Jaru”, disse.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!