Secretaria Municipal de Educação abre chamada escolar para o ano letivo 2026

Publicada em 10/12/2025 às 14h21
A Prefeitura de Ariquemes, por meio da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, abre nesta quinta-feira (11), a chamada escolar para o ano letivo 2026. O público-alvo, são alunos que ainda não estão matriculados nas escolas municipais, ou que estão em escolas longe de suas residências.
As inscrições podem ser feitas de forma presencial, nas escolas e creches até o dia 19 de dezembro, e de forma online até o dia 16/01/2026, pelo site https://ariquemes.prematriculaonline.com.br/ onde também está o edital detalhado da Chamada Escolar.
Serão necessários os seguintes documentos:
Certidão de Nascimento do estudante (anexar foto);
CPF do estudante(anexar foto); Comprovação de endereço atualizado (contas de água, energia, telefone ou contrato de aluguel que reside no endereço listado) (anexar foto);
RG do responsável pelo estudante;
Para o 1º Ano ao 9º Ano do Ensino Fundamental Regular, comprovante de escolaridade ou boletim com o resultado obtido no ano letivo vigente (anexar foto);
Comprovante da Educação Infantil: Creche I, II, III, Pré I e Pré II (caso tenha, anexar foto)
Mais informações: (69) 3516-2087
Comentários
Seja o primeiro a comentar!