Secretaria Municipal de Educação abre chamada escolar para o ano letivo 2026
Por Decom/PMA
Publicada em 10/12/2025 às 14h21
A Prefeitura de Ariquemes, por meio da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, abre nesta quinta-feira (11), a chamada escolar para o ano letivo 2026. O público-alvo, são alunos que ainda não estão matriculados nas escolas municipais, ou que estão em escolas longe de suas residências. 

As inscrições podem ser feitas de forma presencial, nas escolas e creches até o dia 19 de dezembro, e de forma online até o dia 16/01/2026, pelo site https://ariquemes.prematriculaonline.com.br/ onde também está o edital detalhado da Chamada Escolar. 

Serão necessários os seguintes documentos:

Certidão de Nascimento do estudante (anexar foto); 

CPF do estudante(anexar foto); Comprovação de endereço atualizado (contas de água, energia, telefone ou contrato de aluguel que reside no endereço listado) (anexar foto); 

RG do responsável pelo estudante;

Para o 1º Ano ao 9º Ano do Ensino Fundamental Regular, comprovante de escolaridade ou boletim com o resultado obtido no ano letivo vigente (anexar foto);

Comprovante da Educação Infantil: Creche I, II, III, Pré I e Pré II (caso tenha, anexar foto) 

Mais informações: (69) 3516-2087

Geral ARIQUEMES
