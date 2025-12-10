Prefeitura celebra conquista de Matheus Kunde no Brasileiro de Karatê

Publicada em 10/12/2025 às 14h41
A Prefeitura de Pimenta Bueno parabeniza o jovem atleta Matheus Kunde pela expressiva conquista no Campeonato Brasileiro de Karatê, realizado em Fortaleza (CE). Com talento, disciplina e dedicação, o atleta alcançou o 3º lugar na categoria kumitê de 10 e 11 anos, garantindo sua classificação para o Mundial de Karatê nas Ilhas de Malta, levando o nome do nosso município para o cenário internacional.
Matheus, representante da Kunde Academia de Karatê e integrante da Federação UKIRO e da Confederação CNKB, é motivo de orgulho para toda a comunidade pimentense. Seu desempenho é fruto de um trabalho contínuo, desenvolvido sob orientação do sensei Zaqueu Kunde, demonstrando que investir no esporte e acreditar no potencial dos nossos jovens gera resultados inspiradores.
A Prefeitura de Pimenta Bueno reafirma seu compromisso em valorizar e incentivar nossos talentos, reconhecendo o esforço de Matheus e de todos que contribuíram para essa jornada, incluindo parceiros e apoiadores que fortaleceram o projeto esportivo. Parabenizamos o atleta por elevar o nome da nossa cidade e desejamos sucesso em sua participação no Mundial, que certamente será mais um capítulo de grandes conquistas.
