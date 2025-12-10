Prefeitura de Jaru realiza ação de inserção de DIU até a próxima quinta-feira (11)

Publicada em 10/12/2025 às 08h44
A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Saúde – Semusa, promove, de terça (09) até a próxima quinta-feira (11), uma ação voltada para a inserção de Dispositivo Intrauterino de cobre (DIU). O atendimento será feito por ordem de chegada, e não é necessário agendamento prévio.
As mulheres em idade fértil que tenham interesse no método anticoncepcional devem se dirigir ao Centro de Saúde Especializado da Mulher, localizado na rua Sebastião Cabral, nº 2662, Setor 04, das 7h30 até as 17h30, e seguir as orientações da equipe de atendimento do local. O DIU tem eficácia acima de 99% e é indicado para praticamente todas as mulheres.
A secretária de saúde, Jaíne Barboza, explicou que a inserção do DIU também está disponível regularmente nos serviços da rede municipal de saúde, e pode ser colocado gratuitamente após avaliação médica. “Basta ir até a unidade básica de saúde mais próxima de sua residência e pedir o encaminhamento para uma consulta de planejamento familiar”, disse.
