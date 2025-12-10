Deputado Alan Queiroz destina R$ 300 mil em implementos agrícolas para impulsionar a agricultura de Campo Novo

Publicada em 10/12/2025 às 09h11
Durante visita ao município de Campo Novo, o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos), ao lado do prefeito Alexandre, reafirmou conquistas já entregues ao município e destacou o trabalho conjunto que tem garantido resultados concretos para a população, com mais de R$ 300 mil destinados à aquisição de equipamentos que fortalecem a saúde, a agricultura familiar e as ações culturais locais.
Entre as entregas recentes estão três tanques de resfriamento de leite, um misturador de ração, um jato bomba e outros implementos que reforçam diretamente o trabalho dos produtores rurais. Esses investimentos são essenciais para ampliar a capacidade produtiva das famílias agricultoras e estimular o desenvolvimento econômico local.
Durante a reunião, também foram confirmados novos recursos para atender demandas prioritárias do município. A área da saúde receberá R$ 200 mil destinados à compra de medicamentos, reforçando o atendimento à população. Além disso, foi assegurado o repasse de R$ 100 mil para apoiar a realização da festa de Réveillon, evento tradicional que movimenta a economia, valoriza a cultura local e promove lazer para as famílias.
O deputado Alan Queiroz destacou a importância do trabalho voltado ao município. “É uma alegria ver Campo Novo avançando. Já destinamos mais de R$ 300 mil em equipamentos e implementos que fortalecem nossos produtores, e seguimos garantindo novos investimentos. Confirmamos R$ 200 mil para medicamentos e R$ 100 mil para apoiar a festa de Réveillon, sempre trabalhando em parceria com o prefeito Alexandre e com todos que se dedicam ao desenvolvimento do município”, enfatizou.
Com a entrega de equipamentos, a confirmação de novas verbas e a continuidade das parcerias institucionais, Campo Novo segue avançando em áreas essenciais como agricultura, saúde e cultura. O trabalho conjunto entre o deputado, a gestão municipal e as associações fortalece o desenvolvimento local e garante benefícios diretos para a população.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!