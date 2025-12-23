Pacarana sedia a maior competição esportiva de Espigão do Oeste

Publicada em 23/12/2025 às 08h37
No último domingo 14, aconteceu no campo da Igreja Católica as finais da Copa Pacarana de Futebol Societe. A competição esportiva foi disputada em 04 categorias: (Master, Aspirantes, Feminino e Titulares) envolvendo 24 equipes e mais de 250 atletas.
Entre as equipes aspirantes a final aconteceu entre o Pacarana Junior e a equipe Zoró do GP que ficou com o título após vencer a partida pelo placar de 2 x 1. A vitória foi muito comemorada pela comunidade indígena que vem sendo destaque na Copa Pacarana.
Na categoria feminino outra equipe indígena Zoró disputou a final contra a equipe do Jiki. Jogando como favorita a conquista do título, a equipe Zoró acabou surpreendida pelas meninas do Jiki que venceram pelo placar de 1 x 0 quebrando a hemogenia da equipe Zoró.
A disputa pelo titulo Master envolveu o Jiki e o Beira Rio em uma partida eletrizante que terminou com o placar de 1 x 1 seguindo para as penalidades. Nas cobranças de penalidades o Jiki desperdiçou a ultima cobrança e deu o título a aguerrida equipe do Beira Rio.
O fato lamentável dessa partida foi a contusão do jogador Leandro do Beira Rio que acabou fraturando a perna ao cair após sofrer uma torção no pé. O atleta foi socorrido pela ambulância e conduzido ao Hospital em Espigão do Oeste onde recebeu os primeiros cuidados.
A final entre os titulares ficou entre o Barreirinha (Zoró) e a equipe do Rio da Prata que buscava esse titulo a várias edições da Copa Pacarana levou a taça nas cobranças de penalidades após empate no tempo regulamentar do jogo pelo placar de 2 x 2.
A Copa Pacarana foi uma realização da Prefeitura Municipal coordenada pela Semelc e teve o apoio do vereador reeleito Alexandro Bahia (PL) que disponibilizou emenda Impositiva para a premiação das equipes e a arbitragem dos jogos.
