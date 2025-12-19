Não deu para o Flamengo; Corinthians e Vasco decisão aberta; Tabelinha Rondoniense

Publicada em 19/12/2025 às 11h51
Não deu para o Flamengo no Mundial. Pela Copa do Brasil, empate entre Corinthians e Vasco. Tabelinha Rondoniense: reforma nos estádios e futsal feminino.
Foi por pouco, Mengão: Flamengo cai nos pênaltis e é vice mundial. Ficou tudo para o Maracanã!
Intercontinental - O Flamengo lutou até o fim, mas ficou com o vice da Copa Intercontinental. Após empate por 1 a 1 no tempo normal, o Rubro-Negro perdeu para o PSG por 2 a 1 nos pênaltis, na quarta-feira (17), no estádio Ahmad bin Ali, no Catar. O título marcou a primeira conquista mundial da história do clube francês.
O PSG foi melhor no primeiro tempo e abriu o placar com Kvaratskhelia. Na segunda etapa, o Flamengo reagiu, equilibrou o jogo e empatou com Jorginho, de pênalti. O time carioca ainda criou chances para virar, mas não aproveitou.
Na prorrogação, o equilíbrio seguiu, levando a decisão para as penalidades. Nos pênaltis, Safonov brilhou, defendendo quatro cobranças rubro-negras. O Flamengo sai de cabeça erguida, após mais uma final decidida nos detalhes.
Copa do Brasil - Corinthians e Vasco empataram por 0 a 0 quarta-feira (17), na Neo Química Arena, no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. A partida foi marcada por cautela, forte marcação e poucas chances claras de gol, com as defesas levando vantagem sobre os ataques.
O Vasco começou melhor e chegou a balançar as redes com Rayan, mas o gol foi anulado por impedimento. O Corinthians respondeu e também teve um tento invalidado, com Depay em posição irregular. No segundo tempo, o jogo seguiu truncado. O Vasco acertou a trave com Barros, enquanto o Timão teve mais posse, mas pouca criatividade.
Com o empate, a decisão fica totalmente aberta. Quem vencer no domingo (21), às 17h, no Maracanã, conquista o título. Novo empate leva a decisão para os pênaltis.
Tabelinha Rondoniense
Palcos do Futebol: estádios de Rondônia passam por modernização. De Guajará-Mirim para o mundo: rondoniense brilha no futsal feminino sub-13.
Parceria - O futebol rondoniense vive um momento importante fora das quatro linhas. Cinco estádios do Estado estão passando por obras de revitalização por meio do projeto Palcos do Futebol, fruto de uma parceria entre a Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER) e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
Estão sendo contemplados os estádios Aluízio Ferreira, em Porto Velho; Biancão, em Ji-Paraná; Cassolão, em Rolim de Moura; Luiz Alves Ataíde, em Pimenta Bueno; e Portal da Amazônia, em Vilhena. Entre as melhorias estão a instalação de sistemas de irrigação, reformas completas nos vestiários de atletas e arbitragem, além de novos bancos de reservas.
A previsão é que as obras sejam concluídas em janeiro, garantindo estrutura adequada para o início do Campeonato Rondoniense Série A 2026, marcado para o dia 17.
Futsal - A jovem Yasmin Rodrigues, a “Yaya”, de apenas 13 anos, natural de Guajará-Mirim (RO), foi um dos grandes destaques da estreia da Copa Mundo de Futsal Feminino Sub-13, disputada em Foz do Iguaçu (PR). Logo no primeiro jogo da competição, iniciada na segunda-feira (15), a atleta marcou dois gols e foi decisiva na vitória de sua equipe.
Yasmin defende um dos times do projeto social Menon Sports, representando o município de Sinop (MT), e é a única atleta de Rondônia no torneio, que reúne jogadoras entre 11 e 15 anos e segue até o dia 20. A competição é considerada uma importante vitrine do futsal feminino de base no país.
Criado em 2023, o projeto Menon Sports atende meninas de 7 a 18 anos e tem como missão transformar vidas por meio do esporte. O destaque de Yasmin reforça o talento rondoniense e o crescimento do futsal feminino nas categorias de base.
