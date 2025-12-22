Kapa 80 é palco de celebração do esporte com a final da Copa Rural de Futebol Society

Publicada em 22/12/2025 às 14h46
Na tarde deste domingo, a Comunidade da Kapa 80 foi palco de uma grande celebração do esporte com a final da Copa Rural de Futebol Society, nas categorias Masculino Master e Feminino. O evento reuniu jogos emocionantes, clima de confraternização e um grande público, reforçando a força do esporte amador no município.
Na disputa do terceiro lugar do Masculino Master, as equipes da Kapa 80 e Rio Preto empataram em 3 a 3 no tempo normal, com a Kapa 80 levando a melhor no critério de desempate. Já na grande final do Feminino, a equipe da Kapa 80 sagrou-se campeã após um duelo equilibrado contra o Eldorado, empate em 2 a 2 no tempo normal e vitória nos pênaltis. A equipe de Rio Claro conquistou a terceira colocação.
Pela categoria Masculino Master, a equipe da PA2 foi a grande campeã ao vencer o Rio Claro pelo placar de 6 a 1, coroando uma campanha de destaque na competição.
A Copa Rural contou com uma emenda parlamentar no valor de R$ 9.000,00, destinada pelo vereador Gilmar Loose para a premiação do primeiro ao terceiro colocado das duas categorias. O parlamentar reafirmou o compromisso de continuar apoiando o esporte no município também nos próximos anos.
O evento foi realizado pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Cultura, reforçando o compromisso da gestão com a valorização do esporte amador e com o fortalecimento das comunidades rurais.
