Irmã de Gracyanne posta foto com Belo durante cruzeiro do cantor: “Te amo”

Giovanna Jacobina, ex-BBB e médica veterinária, movimentou as redes sociais na noite desta segunda-feira (15) ao publicar um registro ao lado de Belo durante o cruzeiro “Belo em Alto Mar”. Na legenda da foto, ela escreveu a frase “Te amo muito”, acompanhada de um emoji de coração, o que chamou a atenção dos seguidores.
A publicação foi feita a bordo do navio que sedia a gravação do novo DVD do cantor, projeto que celebra os 25 anos de carreira de Belo. Além da foto, Giovanna também compartilhou um vídeo do artista durante uma das apresentações realizadas no evento.
O cruzeiro teve início no último sábado (13) e passou por destinos como Búzios e Angra dos Reis. Além de Belo como atração principal, a programação reuniu nomes conhecidos da música brasileira, entre eles Alcione, Péricles, Pixote, Turma do Pagode, Mumuzinho, Xande de Pilares, Jeito Moleque e Filipe Ret. A viagem se encerra nesta terça-feira (16).
A aparição conjunta ocorre meses após o fim do relacionamento entre Belo e Gracyanne Barbosa. O casal anunciou a separação em abril de 2024, após 16 anos juntos, em meio à repercussão de um affair da influenciadora com o personal trainer Gilson de Oliveira.
Apesar do término, Gracyanne já declarou publicamente que mantém admiração pelo cantor. Em janeiro, ela afirmou que a história construída ao lado de Belo foi marcada por aprendizados e momentos importantes. Em participação no documentário do artista, disponível no Globoplay, a influenciadora também ressaltou que suas declarações não tiveram a intenção de criar conflitos e que a relação entre eles segue cordial.
