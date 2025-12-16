SINDSEF-RO e CONDSEF em Brasília: Luta Histórica pela Gacen Avança com Perspectivas Positivas para 2026

Publicada em 16/12/2025 às 14h44
O Sindsef-RO, em conjunto com a Condsef/Fenadsef, realizou uma importante jornada em Brasília na busca por garantir direitos e atender às demandas dos seus filiados, especialmente no que tange à Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias (Gacen).
O Presidente do Sindsef-RO, Almir José, e o Secretário-Geral da Condsef, Sérgio Ronaldo, detalharam os avanços e as próximas etapas da negociação.
A Luta pela Gacen: Um Direito Histórico
Sérgio Ronaldo classificou a Gacen como uma “luta histórica” que, após anos sem correção, obteve avanços significativos.
O tema da Gacen é um tema que ele vem subsequencialmente desde 2008, quando ela foi implementada, sendo tratado para que, evidentemente, os ajustes necessários sejam corrigidos na lei da Gacen e na portaria,” e a falta de apoio político da câmara dos deputados federais fez com que a Gacen não tivesse êxito esse ano e ficou para o primeiro semestre de 2026.
Primeira Etapa Concluída: Inclusão de Novos Cargos
O Secretário-Geral informou que a primeira etapa da luta pela Gacen foi concluída com sucesso na mesa de negociação do Ministério da Saúde:
* Consenso: Houve um consenso para fazer ajustes na lei da Gacen.
* Inclusão de Cargos: O objetivo é garantir a inclusão de novos cargos que possuam as mesmas atribuições de combate e controle de endemias.
* Justiça: Isso assegura que esses servidores não sejam injustiçados e tenham o mesmo direito de quem já recebe a gratificação.
Próximo Desafio: Correção dos Valores
Embora a proposta de ajuste da lei tenha sido remetida ao Ministério da Gestão e Inovação (MGI), infelizmente, ela não foi contemplada no projeto de lei que o Governo enviou recentemente ao Congresso.
No entanto, a luta não para. O Sindsef-RO e a Condsef já estão trabalhando ativamente na segunda etapa: a correção dos valores da Gacen.
* Metodologia e Emenda: O jurídico e o setor do Dieese das entidades sindicais estão discutindo a metodologia para propor uma emenda no projeto de lei enviado ao Congresso.
* Equiparação: O objetivo é que, já em 2026, a Gacen seja contemplada com um reajuste que vá além dos 9% (garantidos em 2025) e dos 5% (previstos para 2026 a partir de abril) e tenha o mesmo requisito do parâmetro de base da sua criação, chegando a valores entre R$ 3.700 e R$ 3.800.
Otimismo e Convocação à Unidade
O Presidente do Sindsef-RO, Almir José, reafirmou seu otimismo, destacando a importância da união dos trabalhadores para que a vitória seja alcançada.
“Nenhuma vitória vem para aqueles que estão de braços cruzados. Eu tenho certeza que logo, o ano que vem é um ano muito próspero e nós vamos conseguir, se Deus quiser, essa grande vitória para colocar na Gacen esse reajuste que realmente precisa ser feito,” declarou Almir José.
O Sindsef-RO e a Condsef/Fenadsef continuam de mãos dadas, lutando incansavelmente para garantir esse direito sagrado a todos os filiados. Acompanhe as redes sociais e o site oficial do Sindsef/RO para as próximas atualizações!
Sindicato é para lutar! Sindsef/RO sempre na luta.
