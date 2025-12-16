Publicada em 16/12/2025 às 15h49
Na última segunda-feira, 15 de dezembro, o deputado Lúcio Mosquini (MDB-RO) participou de uma audiência pública na cidade de Ariquemes, promovida pela Assembleia Legislativa de Rondônia, para debater a crise que afeta a cadeia produtiva do leite, tanto em Rondônia quanto no Brasil.
O evento ocorreu na sede da Associação Comercial e reuniu produtores rurais, representantes de entidades do setor, técnicos e autoridades locais.
Durante a audiência, foram discutidos os principais problemas enfrentados pelos produtores de leite, como a redução no preço pago ao produtor, o aumento nos custos de produção e a concorrência com produtos importados. A cadeia do leite é considerada um pilar importante da economia regional, especialmente para a agricultura familiar, e tem sofrido com a conjuntura atual.
Ao participar do evento, Mosquini reafirmou seu compromisso com os produtores rurais, destacando a importância de ações concretas e de políticas públicas que assegurem a sustentabilidade e a dignidade para o setor.
O deputado ressaltou a necessidade de um equilíbrio nas condições de mercado e enfatizou a relevância de se defender o setor leiteiro como uma forma de promover o desenvolvimento econômico de Rondônia e do Brasil.
A audiência foi considerada um momento crucial para a troca de informações e para a busca de soluções para os desafios enfrentados pelos produtores.
