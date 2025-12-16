Fernando Máximo destina R$ 50 mil para fortalecer a APAE de Nova Brasilândia

Publicada em 16/12/2025 às 15h53
O deputado federal Fernando Máximo (União Brasil) anunciou a destinação de R$ 50 mil para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Nova Brasilândia d’Oeste, em Rondônia. O recurso tem como objetivo reforçar as atividades desenvolvidas pela instituição, que presta atendimento a pessoas com deficiência e desempenha um papel fundamental na promoção da inclusão social no município
Durante visita à unidade, o parlamentar destacou o trabalho realizado pela equipe da APAE e ressaltou a importância de apoiar iniciativas que atuam diretamente no cuidado e na atenção às pessoas que mais precisam. Segundo Fernando Máximo, a instituição desenvolve um trabalho marcado pela dedicação, fraternidade e compromisso com o bem-estar dos atendidos.
O deputado informou que o valor já se encontra na conta da prefeitura e será transferido à APAE, garantindo melhores condições para a continuidade dos serviços oferecidos à comunidade. Ele também adiantou que já está destinando novos recursos para o próximo ano, ampliando o apoio à entidade e fortalecendo as ações voltadas à inclusão no município.
Representantes da APAE agradeceram a iniciativa e ressaltaram que o recurso chega em um momento importante para a instituição, contribuindo diretamente para suprir demandas e melhorar a estrutura de atendimento. A direção destacou ainda que a parceria com o mandato parlamentar tem sido essencial para assegurar avanços concretos no trabalho desenvolvido.
Fernando Máximo também reconheceu a atuação do vereador Willyan Oliveira (PL), ressaltando a importância da parceria com as lideranças locais para que os recursos cheguem às instituições que atuam diretamente junto à população. Ao final da visita, o deputado reafirmou seu compromisso com Nova Brasilândia d’Oeste e com políticas públicas voltadas à inclusão social.
