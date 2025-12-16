Publicada em 16/12/2025 às 17h01
Nesta semana, o Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO) promoveu dois importantes encontros voltados ao fortalecimento das equipes multiprofissionais e ao alinhamento de boas práticas dos Núcleos Psicossociais (Nups) de todo o estado.
Um dos encontros foi a oficina de aprimoramento e mapeamento das atividades multiprofissionais. O objetivo foi atualizar as atividades realizadas pelas equipes, estabelecer os parâmetros para classificação dos processos de acordo com sua complexidade e permitir o avanço no desenvolvimento de critérios mais objetivos.
Já o encontro de gestores reuniu também servidores das comarcas que ainda não contam com chefia própria, em ambiente de integração, troca de experiências e acolhimento. O encontro teve como foco o alinhamento de boas práticas locais e a construção coletiva de um plano de ações para 2026.
Para os participantes, os encontros foram relevantes pela oportunidade de contribuir com projetos que impactam diretamente na qualidade dos serviços oferecidos à sociedade e para o fortalecimento das relações institucionais.
Os Núcleos Psicossociais desempenham um papel fundamental no apoio à atuação judicial, especialmente nas demandas envolvendo questões humanas e sociais mais complexas. Eles têm atuações nas comarcas de todo o estado e contam com equipes técnicas formadas por psicólogos e assistentes sociais.
