Atleta de Guajará-Mirim brilha na estreia da Copa Mundo de Futsal Feminino Sub-13 em Foz do Iguaçu

A jovem atleta Yasmin Rodrigues “Yaya” de apenas 13 anos, natural de Guajará-Mirim (RO), foi um dos grandes destaques da estreia da Copa Mundo de Futsal Feminino Sub-13, realizada em Foz do Iguaçu, no Paraná.
A competição teve início na última segunda-feira (15) e já no primeiro jogo Yasmin mostrou seu talento ao marcar dois gols, contribuindo de forma decisiva para a equipe que representa vencer a partida inicial.
Yasmin integra um dos times femininos do projeto social Menon Sports, nas categorias sub-13 e sub-15, representando o município de Sinop (MT) na Copa Mundo Futsal Menores, que segue até o dia 20. Ao todo, 25 atletas com idades entre 11 e 15 anos participam da competição, e Yasmin é a única representante do estado de Rondônia no torneio, fato que reforça ainda mais a importância de sua participação.
A Copa Mundo de Futsal é considerada uma grande vitrine para o futsal feminino de base no país, reunindo equipes e olheiros de diversas regiões. Para atletas que sonham com uma carreira profissional, como Yasmin Rodrigues, o evento representa uma oportunidade única de visibilidade e desenvolvimento esportivo.
“Participar de um evento desse porte fortalece o desenvolvimento individual e coletivo das atletas e leva o nome de Sinop a um dos maiores palcos do futsal de base do país”, destacou Thais Menon, uma das responsáveis pelo projeto Menon Sports, em entrevista ao Só Notícias.
A outra responsável pela equipe, Mayllene Corre, explicou que a participação no torneio só foi possível graças a parcerias e muito esforço coletivo.
Segundo ela, houve apoio da Secretaria de Esportes de Alta Floresta, que cedeu o ônibus para o transporte das atletas. No entanto, os demais custos da viagem, como alimentação, hospedagem, taxas da competição e combustível, são arcados pelo próprio projeto, por meio de rifas, bingos, torneios e outras ações comunitárias.
Criado em 2023, o projeto social Menon Sports tem como objetivo transformar vidas por meio do esporte, atendendo meninas de 7 a 18 anos nas categorias de base do futsal feminino em Sinop.
A atuação de atletas como Yasmin Rodrigues evidencia o impacto positivo da iniciativa e reforça o potencial do futsal feminino na formação esportiva e social de jovens talentos.
