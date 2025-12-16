FUTSAL

Atleta de Guajará-Mirim brilha na estreia da Copa Mundo de Futsal Feminino Sub-13 em Foz do Iguaçu

A jovem atleta “Yaya” de apenas 13 anos, de Guajará-Mirim (RO), foi um dos grandes destaques da estreia da Copa Mundo de Futsal Feminina Sub-13