Obras de revitalização dos 5 estádios de Rondônia estão em andamento

Instalação de sistemas de irrigação, ampla reforma nos vestiários de jogadores e da árbitragem, instalação de novos bancos de reservas são algumas das obras que estão a todo vapor em 5 estádios de Rondônia, financiadas pelo Projeto Palcos do Futebol, uma parceria da Federação de Futebol do Estado de Rondônia e CBF possibilitou as ações de revitalização nos estádios Portal da Amazônia em Vilhena, Luiz Alvez Athaide de Pimenta Bueno, Cassolão de Rolim de Moura, Biancão em Ji-Paraná e Aluízio Ferreira em Porto Velho.
As obras devem ser concluídas no mês de janeiro antes do início do Rondoniense 2026, que começa no dia 17 de janeiro. Para o presidente da FFER as ações realizadas com a parceria entre a federação e CBF são importantes para o futeol rondoniense, "buscamos junto a CBF uma forma de contribuir com os estádio de Rondônia, para possibilitar mais conforto e qualidade aos nossos estádio, claro que isso se estende aos nossos filiados, reinvidicamos esse apoio e agora ficamos felizes que as obras ja estão em andamento e muito em breve devem ser concluídas", ressaltou Heitor Costa.
Para o diretor da CBF e vice presidente da FFER Bruno Costa, as obras nos estádio são para oportunizar os atores do futebol rondoniense, "é uma forma da FFER e da CBF oportunizar os nossos atletas e profissionais do futebol o melhor espetáculo, seja com o melhor gramado, seja com o melhor vestiário para que todos passam ter um evento esportivo cada vez melhor fortalecendo o futebol rondoniense", frisou Bruno Costa.
As obras de revitalização nos estádio de Rondônia estão sendo realizadas com recursos do Projetos Palcos do Futebol, uma parceria entre a FFER e a CBF, que visa a requalificação de estádios, garantindo melhores condições para atuação dos profissionais envolvidos nas partidas de futebol. As obras já iniciaram nos estádios Aluízio Ferreira, em Porto Velho, Biancão em Ji-Paraná, Cassolão em Rolim de Moura, Luiz Alves Athaíde de Pimenta Bueno e o estádio Portal da Amazônia de Vilhena. Os estádio foram contemplados após estudos e avaliações realizadas pela federação.
Estádio Aluízio Ferreira - Porto Velho
As obras de revitalização ja iniciaram, o estádio Aluízio Ferreira de Porto Velho que recebe reforma completa dos vestiários de atletas e arbitragem (pintura, climatização, bancos, hidráulica, elétrica, macas, mesa e limpeza geral).
Novos bancos de reservas adequandos ao padrão CBF para visitantes e mandante com 20 lugares, para diretores de partida e árbitros com 06 lugares e coberto. Aquisição de carrinho cortador de grama elétrico, uma roçadeira costal, maca padrão CBF para jogos profissionais e equipamento marcador de linhas de campo.
Estádio Biancão - Ji-Paraná
O estádio Biancão recebe sistema de irrigação completo, reforma geral dos vestiários de árbitragem, clube mandante e visitante (pintura, hidráulica, climatização, manutenção geral e limpeza).
Estádio Cassolão - Rolim de Moura
O estádio Cassolão de Rolim de Moura recebe sistema completo de irrigação para o gramado.
Estádio Luiz Alves Ataíde - Pimenta Bueno
O estádio Luiz Alves Ataíde de Pimenta Bueno recebe sistema completo para irrigação do gramado.
Portal da Amazônia - Vilhena
O estádio Portal da Amazônia de Vilhena recebe sistema completo de irrigação do gramado e reforma geral dos vestiários da árbitragem, clube mandante e visitante (pintura, hidráulica, manutenção geral e limp
