Primeiro torneio de basquete solidário, idealizado por iniciativa popular, é realizado em Vilhena

Publicada em 16/12/2025 às 08h45
Visando promover o esporte, o lazer e a solidariedade, a Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Esporte (Semes), apoiou a realização do Primeiro Torneio de Basquete Solidário, idealizado por iniciativa popular e realizado no sábado, 13, na Praça Genival Nunes.
O evento foi disputado na modalidade basquete 3×3 e contou com a participação de oito equipes, sendo seis masculinas e duas femininas. Como forma de incentivo à solidariedade, as inscrições foram revertidas na arrecadação de cestas básicas, que serão destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade social.
No decorrer da ação, em razão das condições climáticas e visando preservar a integridade e a segurança dos atletas, algumas partidas previamente programadas precisaram ser transferidas para a quadra da Escola Municipal de Educação Infantil Chitosse Mochizuki Inaba, onde os jogos foram concluídos.
A classificação final do torneio ficou definida da seguinte forma:
Equipes Masculinas
1º MIL
2º Sparta Kings
3º Black Panthers
4º Os Sem Joelho
5º Hoopers
6º Vilhena Kings
Equipes Femininas
1º PC
2º Red Squad
A iniciativa reforça a importância da parceria entre o poder público e a comunidade na promoção de ações que incentivam a prática esportiva, o lazer e a solidariedade. Para o ano de 2026, está prevista a realização de mais quatro campeonatos neste mesmo formato, ampliando o alcance do projeto e fortalecendo o esporte e as ações solidárias no município.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!