Caminhada da Esperança foi um fiasco mesmo com Confúcio, Acir e Sobrinho; Raduan não quis “golpear” o vice; e tucanos se atiçam com performance de Hildon

Publicada em 16/12/2025 às 09h09
Filhas de Silvio Santos aproximam o SBT de autoridades brasileiras
CARO LEITOR, líderes e a militância da extrema-direita começaram a semana raivosos porque as filhas de Silvio Santos receberam o presidente Lula (PT-SP) e o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF), na inauguração do canal SBT News. Contudo, os líderes e a militância da extrema-direita, desavisados e emocionados, precisam ser um pouco mais racionais porque Silvio Santos sempre se aproximou dos presidentes da República. A história registra que o apresentador de televisão, quando em vida, visitou o presidente Lula (PT-SP) em 2010 no Palácio do Planalto, ou seja, no seu último ano à frente da Presidência da República. Depois do encontro, Silvio ainda brincou dizendo: “Entrei para ver se ele dava R$ 12 mil de doação, porque é o último ano dele na presidência e também este ano o Teleton comemora 12 anos. Se ele não der R$ 12 mil agora ao Teleton, no ano que vem não vai dar, porque não estará aqui.” Silvio Santos também dizia que o patrão dele era o presidente da República porque ele tinha uma concessão de televisão. Seguindo a lógica do pai, as filhas de Silvio Santos estabeleceram uma estratégia de aproximar o SBT de autoridades brasileiras, portanto, é imaturo e infantil criticar a Família Abravanel pelo ato de coragem em tempos sombrios.
Concessão
Por que Silvio Santos dizia que o patrão dele é o presidente da República? Porque ele tinha uma concessão. O que é uma concessão? É uma autorização do Ministério da Comunicação para que uma emissora de rádio ou TV funcione. Então, de certa forma, Silvio Santos não está errado, o presidente da República é o patrão do dono da emissora.
Lógica
Seguindo a lógica de Silvio Santos, que o presidente da República é o patrão do dono da emissora, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) era o patrão da Rede Globo, que, por sua vez, tinha como promessa de campanha não renovar a concessão da televisão de Roberto Marinho. Contudo, ele amarelou e renovou por 15 anos a concessão da TV Globo no Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, Minas Gerais e Pernambuco.
Convite
O apresentador José Luiz Datena aceitou um convite da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) do Governo Federal para comandar um programa semanal de entrevistas na emissora. Ele terá também um programa diário de rádio, de 8h às 10h, na Rádio Nacional, também da EBC. O convite partiu do presidente Lula (PT-SP), que o recebeu no Palácio do Planalto.
Zezé I
O cantor sertanejo Zezé de Camargo, rompido com o SBT por receber o presidente Lula (PT-SP) no evento de lançamento do canal SBT News, já recebeu R$ 4,9 milhões — corrigidos monetariamente — por realizar shows na campanha eleitoral do petista no pleito de 2002. Vale lembrar que a canção de Zezé Di Camargo e Luciano virou tema da campanha de Lula em 2002. ''Meu País'' foi produzida pela dupla.
Zezé II
Após a polêmica instaurada pelo cantor Zezé Di Camargo na madrugada de segunda-feira (15), a direção do SBT decidiu cancelar a exibição de um show especial em celebração ao Natal gravado pelo artista. O próprio sertanejo já tinha pedido que a emissora não transmitisse a atração, após se irritar com a presença do presidente Lula (PT-SP) no lançamento do canal SBT News.
Representada
O SBT não virou esquerda ao receber o presidente Lula (PT-SP) para o evento de lançamento do canal SBT News. A direita e a extrema-direita estavam representadas no evento pelo prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB-SP), e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), respectivamente.
Esperança
Os descontentes do MDB, cheirando a naftalina, precisam aceitar a crítica que fizemos na coluna de ontem (15) em relação à passagem da Caminhada Esperança formada por partidos de centro, esquerda e extrema-esquerda na cidade de Vilhena no último sábado (13). O encontro realmente foi um fiasco se comparado ao número de presentes na Caminhada Esperança nos últimos encontros na cidade de Ji-Paraná e Cacoal.
Compararmos
Quando compararmos a Caminhada Esperança em Vilhena com o evento de filiação do partido Progressista comandado pela deputada federal Silvia Cristina (PP-Ji-Paraná), ela sozinha colocou na última quinta-feira (11), no auditório da UNOPAR em Porto Velho, deputados estaduais, lideranças políticas e empresariais, dezenas de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, líderes da Maçonaria e um público de cerca de 800 pessoas.
Fiasco
A Caminhada Esperança dos partidos de centro, esquerda e extrema-esquerda na cidade de Vilhena contou com a presença do senador Confúcio Moura (MDB-Ariquemes), ex-senador Acir Gurgacz (PDT-Ji-Paraná), deputada estadual Claudinha de Jesus (PT-Ji-Paraná), do ex-prefeito de Porto Velho Roberto Sobrinho (sem partido) e outras lideranças da esquerda, só conseguiram atrair um público de 300 pessoas, portanto, um fiasco para a envergadura das lideranças presentes.
Único
Falando em esperança, o senador Confúcio Moura (MDB-Ariquemes) reacende a esperança de uma saúde pública melhor para a população da capital. Com prestígio elevado em Brasília por ser o único parlamentar aliado do presidente Lula (PT-SP), está trazendo hoje (16), o ministro da Saúde Alexandre Padilha para assinar o termo de compra entre a Prefeitura de Porto Velho e os proprietários do Hospital das Clínicas.
Entrega
O deputado estadual Alan Queiroz (Podemos-Porto Velho) esteve no final de semana em Theobroma, onde realizou entrega de implementos agrícolas no valor de R$ 119 mil à Associação dos Produtores Rurais de Theobroma (Apruth). O implemento foi adquirido por meio de emenda parlamentar e tem como objetivo fortalecer a agricultura familiar.
Entregou
Falando em entrega, o deputado estadual Luizinho Goebel (Podemos-Vilhena) entregou em São Francisco do Guaporé, emenda parlamentar no valor de R$ 320 mil à Ecovale – Associação Comunitária Quilombola e Ecológica do Vale do Guaporé, entidade que atua há mais de 25 anos em projetos de conservação ambiental e desenvolvimento sustentável no Vale do Guaporé.
Guabirus
Corre a boca miúda que os guabirus estão tristes porque o desembargador Miguel Raduan Filho assumiu a presidência do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e não participou da trama para derrubar o vice-governador Sérgio Gonçalves (União-Porto Velho) da linha sucessória do governador Coronel Marcos Rocha (União-Porto Velho) caso deixe o cargo para disputar uma vaga ao Senado nas eleições do próximo ano.
Assina
Com a presença do ministro da Saúde Alexandre Padilha e do senador Confúcio Moura (MDB-Ariquemes), o prefeito Léo Moraes (Podemos-Porto Velho) assina na manhã de hoje (16), às 11h, no Teatro Banzeiros, a compra do Hospital das Clínicas para servir de Hospital Municipal e Hospital Universitário da UNIR.
Informou
O secretário municipal de Saúde de Porto Velho, Jaime Gazola, informou à coluna que os atendimentos no Hospital das Clínicas serão interrompidos para reforma da estrutura física para se adequar às exigências da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), formação de equipes e, com o tempo, definição dos atendimentos que serão prestados à população portovelhense.
Entregue
Segundo o secretário municipal de Saúde de Porto Velho, Jaime Gazola, o Hospital Municipal será entregue à população em meados de 2026 com 80 leitos. Com ampliação e reforma, poderá chegar a 280 leitos e garantir o atendimento médico de média e alta complexidade.
Parceria
O secretário municipal de Saúde de Porto Velho, Jaime Gazola, disse ainda à coluna que o Hospital Municipal de Porto Velho será gerido em parceria com a Unir e a Ebserh. Essa última tem como objetivo garantir organização administrativa, qualidade nos atendimentos e a integração entre ensino, pesquisa e prática clínica, fortalecendo o sistema público de saúde da capital.
Federal
Jaime Gazola também confirmou à coluna que disputará uma cadeira na Câmara de Deputados nas eleições do próximo ano pelo Podemos, partido liderado no estado pelo prefeito Léo Moraes (Podemos-Porto Velho). Gazola reúne conhecimento, habilidade política, capacidade de articulação e entrega para se tornar deputado federal.
Retornou
O vereador tucano Thiago Tezzari (PSDB-Porto Velho) retornou ao exercício de suas funções na Câmara Municipal de Porto Velho (CMPV) ontem (15), após cumprir integralmente medida cautelar que durou 60 dias. A medida foi determinada pela 2ª Vara de Garantias de Porto Velho no contexto da Operação Face Oculta, deflagrada no início de outubro pelas autoridades policiais e pelo Ministério Público.
Crescimento
Falando em tucano, depois que a pesquisa Real Time Big Data revelou o pequeno crescimento do ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves (PSDB), na intenção de voto para governador, lideranças do interior buscaram contato com o Diretório Estadual do PSDB para assumir os diretórios do partido no âmbito municipal.
Vitória
A disputa pelo comando do Diretório do MDB em Porto Velho terminou com a vitória da Chapa Autênticos do MDB – Sua força, sua voz!, liderada por Luciano Walério, derrotando a Chapa MDB forte outra vez!, liderada pelo ex-deputado estadual Williames Pimentel. Luciano Walério conquistou 142 e Pimentel 97 votos.
Receber
O prefeito de Guajará-Mirim, Fábio Netinho (PP-Guajará-Mirim), disse à coluna que a sua gestão está aberta para receber emendas parlamentares de deputados estaduais e federais, bem como de senadores. Além disso, apresentará à comunidade da Pérola do Mamoré o remetente dos recursos aportados para realização de obras públicas, em especial, obras de drenagem e pavimentação asfáltica.
Sério
Falando sério, empresa não vota e não deve ter lado político, empresa deve ser empresa e se proteger. Por sua vez, proteção exige previsibilidade política. Silvio Santos sempre se movimentou pragmaticamente como empresário e de maneira republicana. Ele teve encontro com todos os ex-presidentes depois da redemocratização do país. Isso revela o padrão institucional que implantou na emissora de sua propriedade. Assim, leitura de poder não é leitura de torcida.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!