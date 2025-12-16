Gestão integrada, eficiência e planejamento consolidam previdência de Rondônia entre as principais referências do país 

Publicada em 16/12/2025 às 11h40
O governo de Rondônia fortaleceu, ao longo de 2025, o sistema previdenciário do estado com uma gestão moderna e financeiramente saudável. Com foco em transparência, inovação e valorização dos servidores, o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia (Iperon) garante equilíbrio atuarial, previsibilidade e segurança no pagamento das aposentadorias e pensões, consolidando-se como uma referência nacional em governança previdenciária.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os resultados são fruto de uma gestão integrada, eficiente e com planejamento. “O governo do estado segue trabalhando para proporcionar uma previdência pública forte, moderna e preparada para o futuro de Rondônia”, salientou.
SAÚDE FINANCERIA
A performance dos investimentos do Iperon reafirma o equilíbrio atuarial e segurança financeira do Instituto. Somente em 2025, houve um aumento de 15,59% do patrimônio financeiro, chegando ao crescimento acumulado de 91,84% nos últimos três anos. Hoje, o Iperon tem o 8º maior fundo previdenciário de Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) estadual do país. Esse resultado é possível através do rigor técnico das decisões, o monitoramento constante das aplicações e a confiança construída a partir de uma gestão pública responsável e transparente.
INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA
O investimento em tecnologia tem sido um dos principais pilares de transformação do governo de Rondônia, e não seria diferente com o Iperon. Somente em 2025, foram investidos mais de 21 milhões em modernização e tecnologia, como a migração de 100% dos sistemas para o Cloud, substituição de equipamentos na infraestrutura de rede, ferramentas e sistemas.
Em 2025, o Iperon também lançou a Ivi, uma inteligência artificial disponível 24h através do site para facilitar o acesso dos beneficiários às informações previdenciárias. Para oferecer mais agilidade e facilidade aos servidores, também foi implementado a Prova de Vida Digital, que pode ser realizada via Gov.BR ou chamadas de vídeo. Até o momento, já são mais de 3 mil beneficiários que optaram por essa modalidade.
ATENDIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS
Outro destaque, é o projeto Iperon Perto de Você, iniciativa que alcançou 19 municípios este ano e levou mais de 1.300 atendimentos realizados pelo projeto somente em 2025, com atendimento presencial, e palestras educativas sobre previdência diretamente às cidades.
O Iperon também está implantando um novo sistema previdenciário que vai centralizar todas as etapas dos processos de concessão de aposentadorias e pensões, desde o pedido até a implantação dos benefícios em folha de pagamento. Tudo ficará integrado, mais rápido e mais transparente para o beneficiário, que poderá acompanhar o processo diretamente pelo aplicativo. Estes avanços comprovam o compromisso do governo de Rondônia com uma gestão moderna, transparente e eficiente, capaz de garantir agilidade nas concessões e segurança aos servidores e beneficiários.
VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL
O Iperon avança com a implantação do novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS), que moderniza a estrutura funcional e cria oportunidades reais de crescimento profissional dentro da autarquia. O plano prevê melhorias na progressão, valorização profissional e capacitação contínua, além de reorganização do quadro pessoal.
Além das medidas administrativas, o Iperon também investiu na melhoria da infraestrutura física, promovendo reformas e adequações que garantem ambientes de trabalho mais funcionais e acolhedores. Essas ações caminham junto à revisão dos processos de gestão de pessoas e políticas internas, ampliando direitos e oportunidades de capacitação para servidores e conselheiros. Com ações de cunho social e focando na abertura de diálogo com a sociedade em geral, o Iperon também desenvolveu ações como a I Corrida de Rua; e o Congresso Rondoniense de RPPS, ambos com formato de arrecadação social para repasse a instituições de cuidados a pessoas em vulnerabilidade social.
REFERÊNCIA NACIONAL
Boa gestão e transparência consolidou o Iperon entre as principais referências do país
O compromisso com a boa gestão e transparência consolidou, em 2025, o Iperon entre as principais referências do país na administração previdenciária ao conquistar três premiações concedidas pela Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais (Abipem): 2º lugar no Prêmio Destaque Brasil de Governança Previdenciária; 2º lugar no Prêmio Destaque Brasil de Investimentos; e 3º lugar no Prêmio Destaque Brasil de Responsabilidade Previdenciária.
O Instituto também é o primeiro instituto de previdência estadual do país nível IV do Pró-Gestão, programa de certificação do Ministério da Previdência, que avalia os regimes próprios em três dimensões: Controles Internos, Governança Corporativa e Educação Previdenciária. Por ter sido o pioneiro, é também o único que já passou pelo processo de renovação e a manteve em 2025.
A consolidação de todos os avanços demonstra o resultado de uma gestão que alinha planejamento, execução e controle em todas as frentes. A integração entre tecnologia, finanças, administração e atendimento criou uma engrenagem sólida, capaz de transformar decisões em resultados concretos e sustentáveis. Essa base organizada permitiu modernizar processos, valorizar pessoas, ampliar a transparência e garantir que cada ato de gestão tivesse propósito e entrega para quem ajudou e ajuda a construir Rondônia todos os dias.
