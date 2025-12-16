Eyder Brasil concede honrarias ao chefe da Casa Civil, Elias Rezende, e ao promotor Anderson Batista

Publicada em 16/12/2025 às 11h17
O deputado estadual Eyder Brasilrealizou uma solenidade de homenagens a autoridades que se destacam pelo trabalho em prol do Estado de Rondônia. O chefe da Casa Civil do Governo do Estado, Elias Rezende, recebeu o título honorífico de Honra ao Mérito do Estado de Rondônia, enquanto o promotor de Justiça Anderson Batista de Oliveira, coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), foi agraciado com a Medalha do Mérito Legislativo.
Ao receber a homenagem, Elias Rezende agradeceu ao parlamentar e destacou que a honraria simboliza o trabalho coletivo desenvolvido na Casa Civil. Segundo ele, o reconhecimento não representa um ponto de chegada, mas um incentivo para seguir atuando com ainda mais responsabilidade. “Recebo essa homenagem como combustível para continuar trabalhando com dedicação e entrega ao povo de Rondônia. Esse título representa equipes inteiras, um time de servidores comprometidos com o serviço público”, afirmou.
Em seguida, o promotor Anderson Batista ressaltou que a Medalha do Mérito Legislativo representa o esforço conjunto das instituições que atuam na segurança pública e no sistema de Justiça. Ele agradeceu ao deputado Eyder Brasil pela iniciativa e afirmou que a homenagem é extensiva a todos os profissionais que atuam diariamente na proteção da sociedade. “Esse reconhecimento mostra que estamos no caminho certo, mas ele não é individual. Representa cada homem e cada mulher que integram as forças de segurança, o Judiciário e o serviço público”, declarou.
“Homenagear pessoas como Elias Rezende e Anderson Batista é reconhecer trajetórias construídas com seriedade, responsabilidade e dedicação ao serviço público. São homens que representam equipes inteiras, que trabalham diariamente para fortalecer o Estado, garantir segurança, organização e bons resultados para a população de Rondônia.”
Além de Elias Rezende e Anderson Batista, também foram homenageados David Luiz da Silva, com o título honorífico de Cidadão Honorário do Estado de Rondônia; o capitão QOPM Fernando Maurício Pedrosa Castelo Branco, com a Medalha do Mérito Legislativo; e Roberto Carlos Lopes, conselheiro do Conselho Federal dos Técnicos Industriais, que recebeu Voto de Louvor.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!