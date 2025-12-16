Sebrae em Rondônia inaugura Galeria de Presidentes em cerimônia emocionante

Publicada em 16/12/2025 às 11h22
O Sebrae em Rondônia viveu um momento de profunda emoção e reconhecimento histórico na noite do dia 28 de novembro, com a inauguração da Galeria de Presidentes do Conselho Deliberativo Estadual (CDE). O evento celebrou a trajetória de lideranças que moldaram o desenvolvimento das micro e pequenas empresas no estado. A cerimônia, dotada de grande emoção, reuniu Conselheiros do CDE, familiares dos ex-presidentes e importantes figuras que fizeram parte da história da instituição. Entre os presentes, destacaram-se os ex-presidentes do Conselho, Euro Tourinho e Joana Joanora, que prestigiaram a homenagem.
Um dos momentos mais tocantes foi a presença da Sra. Júlia Tourinho, viúva do primeiro presidente do CDE do Sebrae Rondônia, Luiz Malheiros Tourinho, cuja participação simbolizou a memória e o legado das primeiras gestões. O segundo presidente do Sebrae, Euro Tourinho Filho se disse em êxtase pela homenagem e agradeceu aos atuais dirigentes pela iniciativa. Euma Tourinho, filha de Euro e sobrinha de Luiz Tourinho se emocionou ao lembrar das conquistas da família enquanto liderança empresarial do estado.
O atual presidente do CDE, Darci Cerutti, anfitrião do evento, expressou o significado da iniciativa em seu discurso. "Aquele momento era muito importante para o Sebrae Rondônia porque estávamos ali fazendo história ao lembrar da história do Sebrae do nosso Estado”, afirmou Cerutti, ressaltando o valor de perpetuar a memória dos visionários que contribuíram para o sucesso da instituição".
A galeria é um espaço permanente que visa preservar e honrar o trabalho e a dedicação dos presidentes que estiveram à frente do CDE, servindo de inspiração para futuras gestões e reforçando o compromisso do Sebrae Rondônia com o desenvolvimento local.
