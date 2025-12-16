Semad promove ações do dezembro vermelho e reforça prevenção de ISTs entre servidores

Publicada em 16/12/2025 às 11h50
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Administração (Semad), está desenvolvendo uma programação especial em alusão ao Dezembro Vermelho, campanha nacional de conscientização e prevenção ao HIV/Aids e às Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). As ações são coordenadas pela Divisão de Planejamento e Desenvolvimento de Projetos de Saúde (Dipds), ligada ao Departamento de Saúde Ocupacional (DSO/Semad).
A iniciativa tem como foco principal orientar e conscientizar os servidores municipais, reforçando a importância da prevenção, do cuidado com a saúde e do diagnóstico precoce. As atividades acontecem no ambiente de trabalho e também em unidades de ensino, ampliando o alcance das informações.
Parceria com escolas
Um dos pontos centrais da programação é a atuação da equipe da DIPDS em parceria com escolas do município que fazem parte do Programa Saúde na Escola (PSE). A integração entre saúde e educação contribui para levar orientações claras e acessíveis tanto aos servidores quanto à comunidade escolar.
De acordo com a gerente da DIPDS, Simone da Silva Reis, a campanha tem papel essencial no fortalecimento da informação. “O Dezembro Vermelho é um momento importante para conscientizar servidores e alunos sobre prevenção e cuidados com a saúde. O trabalho conjunto com as escolas permite que essa informação chegue de forma mais próxima e eficiente”, destacou.
Durante o mês de dezembro, a programação inclui palestras e ações educativas realizadas em diferentes locais. Já foram contempladas as seguintes unidades escolares: Escola Mário Castagna, no dia 9; Escola Maria de Nazaré, no dia 10; Escola Broto do Açaí, no dia 11; e Escola Padre Chiquinho, no dia 12.
O encerramento da campanha acontece no dia 19 de dezembro, às 8h30, na sede da SEMAD, com atividade voltada aos servidores e participação da equipe da Total/Life.
As ações contam com palestras ministradas pelo Dr. Ivanildo Almeida e pelo Dr. Cunha, além do apoio técnico da equipe da DIPDS.
