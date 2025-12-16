Alex Redano indica distribuição de mudas de café e calcário para Primavera de Rondônia

Publicada em 16/12/2025 às 13h30
Alex Redano solicitou à Seagri o envio de mudas de café e calcário para apoiar produtores rurais (Foto: Mateus Andrade)
O deputado estadual Alex Redano (Republicanos) apresentou indicação ao governo de Rondônia, com encaminhamento à Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), solicitando a disponibilização de mudas de café e calcário agrícola para atender produtores rurais do município de Primavera de Rondônia.
Mudas de café (Foto: Arquivo I Secom ALE/RO)
A proposta tem como objetivo fortalecer a agricultura local, especialmente a cafeicultura, atividade que representa importante fonte de renda para diversas famílias da região. De acordo com o parlamentar, a demanda foi apresentada por produtores do município, que relataram a necessidade de apoio para a renovação e ampliação dos cafezais, além da correção da acidez do solo — fator essencial para o aumento da produtividade.
Entre os benefícios apontados na indicação estão a melhoria da fertilidade do solo, o incremento da produção agrícola, a geração de renda no campo e o fortalecimento do desenvolvimento econômico de Primavera de Rondônia. O deputado ressaltou que a distribuição de mudas e calcário pode ampliar a sustentabilidade e a competitividade da produção local.
Alex Redano também destacou que a indicação atende a solicitação do vereador Diego Coutinho Flores, reforçando a parceria entre os legislativos estadual e municipal na busca por soluções voltadas à população rural. “Estamos atentos às demandas dos produtores e sabemos da importância do apoio do Estado para garantir melhores condições de produção no campo. Essa ação pode fazer a diferença na vida de muitas famílias e no crescimento econômico do município”, afirmou.
Foto: Arquivo I Secom ALE/RO
