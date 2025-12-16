Projeto ambiental do governo resulta na soltura de 228 mil filhotes de tartaruga-da-Amazônia no Parque Estadual Corumbiara

Publicada em 16/12/2025 às 15h00
Com o objetivo de fortalecer a preservação das espécies nativas da região amazônica e garantir a biodiversidade, 228 mil filhotes de tartarugas-da Amazônia (Podocnemis expansa), foram soltos no sábado (13), no Parque Estadual Corumbiara, localizado no município de Pimenteiras do Oeste, em Rondônia. A ação promovida pelo governo do estado, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam) foi liderada pela Coordenadoria de Unidades de Conservação (CUC), com a parceria do Programa Áreas Protegidas da Amazônia (Arpa), pesquisadores da Universidade Federal de Rondônia (Unir), um bolsista do convênio Sedam/Fundação de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas e à Pesquisa (FAPERO) e servidores da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec).
A iniciativa é considerada fundamental para aumentar a taxa de sobrevivência da espécie, especialmente por proteger os filhotes na fase mais vulnerável do ciclo de vida, que vai do nascimento até a chegada ao rio. Nesse trajeto, os animais estão sujeitos à intensa predação natural e aos fatores ambientais, como a elevação repentina do nível do Rio Guaporé, que neste ano provocou a perda de muitos filhotes ainda nos ninhos.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, as ações de conservação ambiental desenvolvidas no estado são extremamente importantes. “Atuamos de forma permanente na preservação do meio ambiente. A soltura destes filhotes de tartaruga-da-Amazônia é resultado de um esforço conjunto que reforçao compromisso do governo do estado com a conservação da biodiversidade e com o desenvolvimento sustentável, assegurando a proteção dos recursos naturais”, ressaltou.
O coordenador da CUC, Daniel Santos de Souza detalhou a importância técnica e científica das atividades realizadas. “Esta ação é um marco no nosso trabalho de conservação. Durante o monitoramento e a coleta realizamos um acompanhamento rigoroso da saúde dos filhotes e das condições ambientais para garantir que o processo de soltura fosse bem-sucedido. A fase de nascimento até a chegada ao rio é crítica para a sobrevivência da espécie e nossas ações visam mitigar as altas taxas de predação natural e outros fatores ambientais adversos. Este trabalho reforça o papel da Sedam na proteção de espécies ameaçadas e na promoção de estratégias de manejo eficazes para a conservação da fauna local”.
Segundo o secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos, a pasta tem papel fundamental na implementação de políticas públicas voltadas à conservação ambiental e à preservação das espécies nativas da região amazônica. “Esta ação no Parque Estadual Corumbiara representa mais um passo significativo no compromisso com a preservação da biodiversidade. A Sedam, em parceria com instituições de pesquisa e a comunidade local continua a desenvolver ações estratégicas para garantir a proteção e a recuperação das espécies ameaçadas, reforçando o compromisso do governo de Rondônia com a sustentabilidade e o equilíbrio ambiental”, pontuou.
