MPRO é homenageado por atuação no combate ao crime organizado em Rondônia

Publicada em 16/12/2025 às 16h17
Na manhã desta segunda-feira (15/12), foi realizada uma sessão solene na Assembleia Legislativa de Rondônia para a entrega de honrarias a profissionais que prestaram relevantes serviços ao Estado. O Ministério Público de Rondônia (MPRO) esteve entre as instituições homenageadas pela atuação no combate ao crime organizado. A solenidade reuniu autoridades dos poderes Executivo, Judiciário e do sistema de Justiça.
Em sua fala, o coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), promotor de Justiça Anderson Batista de Oliveira, destacou que o reconhecimento se estende a todos os profissionais que atuam de forma conjunta na área da segurança pública. “Esse reconhecimento demonstra que estamos no caminho certo, mas ele não é direcionado a uma pessoa apenas. É resultado do esforço de homens e mulheres que integram as forças de segurança, o Poder Judiciário e o serviço público em geral”, afirmou.
Segundo o coordenador do Gaeco, os avanços registrados nos últimos anos na redução da criminalidade em Rondônia são fruto do trabalho integrado entre instituições. “Não existe atuação em segurança pública feita por uma pessoa só. Os resultados alcançados decorrem da dedicação de muitos profissionais que trabalham diariamente para garantir a tranquilidade da população”, disse.
O promotor ressaltou ainda que a homenagem recebida representa o trabalho coletivo desenvolvido pelo Gaeco do MPRO e por demais órgãos parceiros. “Recebo essa honraria representando o Gaeco, mas ela pertence a todos que contribuem para a segurança pública do Estado”, concluiu.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!