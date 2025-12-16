Prefeitura de Porto Velho recebe doação de fraldas do TJ-RO para destinar às famílias em vulnerabilidade

Publicada em 16/12/2025 às 16h17
A Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), da Prefeitura de Porto Velho recebeu do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJRO), a doação de 689 pacotes de fraldas geriátricas e infantis, somando 15.410 unidades, para destinar às famílias em vulnerabilidade. A iniciativa foi formalizada hoje (16), pela manhã, na sede do TJ/RO, em termo assinado pelo presidente da Corte, desembargador Raduan Miguel Filho, e pela secretária municipal, Lucília Muniz de Queiroz.
A doação é fruto das inscrições da 2ª Corrida e Caminhada de Rua do Judiciário, evento que mobilizou servidores, magistrados e a comunidade em prol da solidariedade. Os participantes contribuíram com pacotes de fraldas no ato da inscrição, transformando o esporte em uma ação concreta de apoio social.
De acordo com o termo, os itens serão destinados às entidades cadastradas na Semias que atuam diretamente no atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, risco pessoal e social – os Centros de Referência em Assistência Social (Cras). A medida busca atender tanto crianças quanto idosos que necessitam do material, reforçando o compromisso do Judiciário com a responsabilidade social.
A Semias, por sua vez, se comprometeu a apresentar relatório documentando a distribuição das fraldas, garantindo transparência e controle sobre o destino dos donativos.
“Quero agradecer ao Tribunal de Justiça de Rondônia pela doação das fraldas geriátricas e infantis. Esse gesto solidário vai ajudar diretamente crianças, idosos e famílias em situação de vulnerabilidade em Porto Velho. É uma ação que reforça a importância da união entre instituições para cuidar de quem mais precisa. Essa iniciativa demonstra sensibilidade e compromisso social, reforçando o papel do Judiciário não apenas na garantia da justiça, mas também na promoção da dignidade humana”, disse a secretária da Semias.
