Rio Crespo se consolida como referência na produção de soja no Vale do Jamari

Publicada em 16/12/2025 às 16h05
Rio Crespo vem se destacando de forma consistente no cenário agrícola de Rondônia, especialmente na produção de soja, consolidando o município como uma das principais referências do Vale do Jamari. Dados oficiais do levantamento estadual demonstram crescimento contínuo da área plantada, da produtividade e do número de propriedades ao longo das últimas safras.
Na safra 2023/2024, Rio Crespo liderou a produção regional no Vale do Jamari, com 35.494 hectares de área consolidada, média de 59,12 sacas por hectare e 118 propriedades produtoras, figurando entre os municípios de maior relevância do estado. Já na safra 2024/2025, o município manteve o protagonismo regional, alcançando 35.549 hectares cultivados, média de 63,3 sacas por hectare e 130 propriedades, resultado que evidencia avanço tecnológico, eficiência produtiva e fortalecimento da agricultura local.
Esse desempenho expressivo reflete o trabalho conjunto entre produtores rurais e o poder público. A Prefeitura de Rio Crespo mantém uma ampla frente de apoio ao agricultor por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, com ações voltadas à orientação, incentivo à produção e fortalecimento do setor rural.
Paralelamente, a Secretaria Municipal de Obras atua de forma contínua na manutenção e melhoria das estradas vicinais, assegurando condições adequadas para o escoamento da produção agrícola. Estradas em boas condições impactam diretamente na redução de custos, na agilidade do transporte e na competitividade dos produtores.
O crescimento da produção de soja fortalece a economia local, gera emprego e renda e impulsiona o desenvolvimento regional, consolidando Rio Crespo como um município estratégico para o agronegócio no Vale do Jamari.
