Cenário aponta o inelegível Cassol, Marcos Rogério e Fúria na dianteira ao Governo de Rondônia em 2026

A disputa pelo Governo de Rondônia em 2026 aparece fragmentada e marcada por empates técnicos entre os principais pré-candidatos, conforme indica pesquisa do instituto Real Time Big Data divulgada nesta sexta-feira, 12. Nos quatro cenários testados, os nomes de Ivo Cassol, Fernando Máximo e Adaílton Fúria surgem de forma recorrente nas primeiras posições, com variações dentro da margem de erro.
O levantamento foi realizado entre os dias 9 e 10 de dezembro, com 1.200 entrevistas em todo o estado. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, o que mantém tecnicamente empatados diversos concorrentes em todos os cenários simulados.
Em um dos cenários avaliados, Fernando Máximo aparece numericamente à frente, com 26%, seguido por Adaílton Fúria, com 22%, e Hildon Chaves, com 16%. Confúcio Moura soma 12%, enquanto Sérgio Gonçalves registra 6%. Os percentuais de votos brancos, nulos e indecisos alcançam, juntos, 16%.
Outro teste mostra equilíbrio ainda maior. Marcos Rogério e Adaílton Fúria aparecem empatados com 23%, seguidos por Hildon Chaves, com 16%. Confúcio Moura atinge 12%, Sérgio Gonçalves marca 7% e Samuel Costa chega a 2%. Nesse cenário, brancos, nulos e não souberam ou não responderam somam 17%.
Em uma simulação diferente, Ivo Cassol e Fernando Máximo dividem a liderança com 22% cada. Adaílton Fúria surge com 16%, Hildon Chaves com 15% e Confúcio Moura com 10%. Sérgio Gonçalves e Samuel Costa aparecem com percentuais menores, enquanto votos brancos, nulos e indecisos alcançam 9%.
Há ainda um cenário em que Ivo Cassol mantém vantagem numérica, com 23%, seguido por Marcos Rogério, com 19%, e Adaílton Fúria, com 17%. Hildon Chaves registra 15%, Confúcio Moura 10% e Sérgio Gonçalves 5%. Nesse recorte, os eleitores que não escolheram um nome representam 9%.
A pesquisa também simulou a disputa pelas duas vagas ao Senado Federal que estarão em jogo em 2026. Diferentemente da eleição majoritária ao governo, neste caso os entrevistados puderam indicar até dois nomes, como prevê o sistema eleitoral.
Em um dos cenários, Coronel Marcos Rocha aparece com 24%, seguido por Silvia Cristina, com 21%, e Bruno Bolsonaro Scheid, com 16%. Confúcio Moura soma 14%, Delegado Rodrigo Camargo chega a 9% e Acir Gurgacz registra 4%. Brancos, nulos e indecisos totalizam 14%.
Outro teste aponta Marcos Rogério na frente, com 22%, seguido por Coronel Marcos Rocha, com 21%, e Silvia Cristina, com 19%. Bruno Bolsonaro Scheid e Confúcio Moura aparecem empatados com 12%, enquanto Delegado Rodrigo Camargo marca 6% e Acir Gurgacz, 4%. O índice de indefinição cai para 6%.
No terceiro cenário para o Senado, Fernando Máximo lidera com 21%, Coronel Marcos Rocha aparece logo atrás com 20% e Marcos Rogério soma 18%. Bruno Bolsonaro Scheid alcança 15%, Confúcio Moura chega a 13% e Delegado Rodrigo Camargo registra 6%. Acir Gurgacz mantém 4%, com baixo percentual de votos brancos, nulos e indecisos.
Os resultados indicam que tanto a corrida ao governo quanto a disputa pelo Senado em Rondônia seguem abertas, sem definição clara de favoritos neste momento, com oscilações relevantes entre os cenários testados.
