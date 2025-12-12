Sebrae em Rondônia Eleva o Padrão de Gestão e Infraestrutura

Publicada em 12/12/2025 às 12h02
Sebrae em Rondônia viveu um ano marcado por avanços estruturais e ações que reforçam o compromisso da instituição com um atendimento moderno, eficiente e cada vez mais próximo dos empreendedores do estado.
Em 2025, a Unidade de Gestão Administrativa (UGA) do Sebrae conduziu iniciativas que ampliaram a qualidade dos serviços, aprimoraram os ambientes de trabalho e fortaleceram a presença institucional em diferentes regiões.
Um dos destaques foi o Concurso de Projetos para a futura sede do Sebrae em Rondônia. A seleção nacional atraiu propostas de arquitetos de todo o país e abriu caminho para a construção de um espaço mais inovador, sustentável e alinhado às demandas do empreendedorismo rondoniense.
Paralelamente, também avançou a execução da obra da nova Unidade Regional de Pimenta Bueno, um investimento que promete ampliar o alcance do Sebrae e oferecer uma estrutura mais moderna à comunidade local.
Entre as ações voltadas ao desenvolvimento interno, colaboradores participaram de treinamentos importantes, como Direção Defensiva e o curso de Mecânica para Mulheres. As capacitações reforçam a política de cuidado, valorização e segurança no ambiente de trabalho, além de estimular autonomia e preparo técnico das equipes.
Para ampliar a presença nos municípios e facilitar o atendimento itinerante, o Sebrae adquiriu uma nova van equipada especialmente para levar orientação e consultoria a quem mais precisa, seja na área urbana, nas comunidades ou na zona rural. A mobilidade reforça o compromisso de estar onde o empreendedor está.
Em 2025, também foi concluída a modernização dos espaços de atendimento nas regionais de Vilhena, Cacoal, Ariquemes e Porto Velho. Os ambientes receberam mobiliário novo e propostas mais acolhedoras, pensadas para melhorar a experiência do cliente e criar locais mais funcionais e eficientes para as equipes.
Para 2026, o Sebrae em Rondônia projeta um ciclo ainda mais robusto de modernização e expansão. A expectativa é avançar nas obras estruturais já iniciadas, intensificar a renovação dos espaços de atendimento e ampliar os investimentos em tecnologia, logística e ambientes de trabalho mais eficientes.
O planejamento também prevê novas ações de qualificação interna e reforço na infraestrutura móvel, garantindo que o Sebrae em Rondônia continue evoluindo para atender com agilidade, acolhimento e excelência. O objetivo é consolidar um modelo de gestão que responda às demandas do empreendedor de forma cada vez mais integrada, estratégica e alinhada ao desenvolvimento econômico do estado.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!