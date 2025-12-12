Feirão do Produtor terá mudança no funcionamento nas semanas do Natal e Ano Novo

Publicada em 12/12/2025 às 11h50
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri), informa que o Feirão do Produtor Rural Robson Guimarães terá mudanças excepcionais em seu funcionamento durante as semanas de Natal e Ano Novo. Para melhor atender a população neste período festivo, a feira será realizada na quarta-feira, dia 24 de dezembro, e na quarta-feira, dia 31 de dezembro, mantendo o horário tradicional das 6h às 22h.
Ponto de referência para a compra de produtos frescos e de qualidade, o Feirão do Produtor oferece hortifrúti, carnes, laticínios, artesanato e uma ampla praça de alimentação. Além de impulsionar a economia local, o espaço é reconhecido como ambiente de convivência, lazer e encontro entre famílias, especialmente valorizado no fim de ano pela variedade de itens que compõem ceias e celebrações.
Segundo o secretário da Semagri, Marcus Cândido, a decisão de antecipar as datas partiu dos próprios feirantes. "Eles procuraram a Secretaria e solicitaram a mudança para que também pudessem passar o Natal e o Ano Novo com seus familiares. Entendemos que é justo. Eles trabalham o ano inteiro e merecem estar com a família em datas tão importantes para todos", destacou.
Para o feirante Fernando Lima, a alteração é motivo de gratidão. "É uma oportunidade de participar das celebrações, estar com a família ou simplesmente descansar. Nossa rotina é intensa, e muitas vezes não conseguimos esses momentos. Somos gratos por essa chance", afirmou.
Localizado na Av. Marechal Rondon, nº 1.322, no bairro Dois de Abril, o Feirão do Produtor Rural Robson Guimarães segue como um dos principais centros comerciais de Ji-Paraná, reunindo grande diversidade de produtos e opções gastronômicas para todos os gostos.
