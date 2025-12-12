Gestão municipal participa de encontro da CIB para fortalecer a assistência social

Publicada em 12/12/2025 às 11h30
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), participou na manhã de quinta-feira (11) da reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), realizada em conjunto com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento e da Assistência Social de Rondônia (Seas/RO) e secretários municipais de assistência social de diversos municípios do estado.
A CIB é um órgão colegiado composto por representantes do governo estadual e dos municípios, com a função de deliberar sobre questões relacionadas à gestão do Sistema Único de Assistência Social (Suas). Entre suas atribuições estão a distribuição de recursos, definição de políticas, planejamento de ações e programas, além de garantir a aplicação dos princípios e diretrizes do Suas em todo o estado.
A comissão desempenha papel estratégico na articulação entre o governo estadual e os municípios, assegurando eficiência e qualidade nos serviços de assistência social oferecidos à população.
COEGEMAS
Antes da reunião da CIB, os secretários municipais participaram, na quarta-feira (10), do encontro do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social de Rondônia (Coegemas/RO. Na ocasião, foram discutidas estratégias e compartilhadas experiências visando fortalecer a gestão do Suas nos âmbitos municipal e estadual, promovendo o aprimoramento das práticas e o alinhamento das ações entre diferentes níveis de governo.
As propostas debatidas e aprovadas no Coegemas/RO foram levadas para análise na reunião da CIB, juntamente com outras já protocoladas anteriormente pelo colegiado junto ao Estado.
“Participar da reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) é fundamental para fortalecer a gestão da assistência social em Rondônia. Esse espaço de diálogo entre o governo estadual e os municípios garante que possamos construir decisões coletivas, definir prioridades e alinhar estratégias para o Sistema Único de Assistência Social (Suas). A presença da Prefeitura de Porto Velho reafirma nosso compromisso com a qualidade dos serviços oferecidos à população, assegurando que os recursos e programas cheguem de forma eficiente às famílias que mais precisam”, disse a secretária municipal de Inclusão e Assistência Social de Porto Velho, Lucília Muniz de Queiroz.
