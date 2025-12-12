Mais salas de aula para Rolim de Moura com apoio do deputado estadual Cirone Deiró

Publicada em 12/12/2025 às 11h24
A Escola Municipal de Educação Infantil Neusa Santos de Oliveira, localizada no Bairro Cidade Alta, no município de Rolim de Moura, foi contemplada com mais cinco salas de aula e uma passarela. O projeto foi executado com recursos assegurados pelo deputado estadual Cirone Deiró. A solenidade de entrega da obra será realizada nesta sexta-feira (12), às 15h30.
A construção foi executada com um investimento de R$ 321.700,00, por meio de convênio firmado entre a Prefeitura e a Secretaria de Estado da Educação (SEDUC), com emenda parlamentar de Cirone Deiró. “Estamos trabalhando em parceria com o prefeito Aldo Júlio, o vice Alcides Rosa e o vereador Thiago Hulk, na viabilização de recursos para a reforma e ampliação de escolas e para a execução de diversas outras obras, em Rolim de Moura”, disse Cirone. O deputado agradeceu também o apoio do governador, coronel Marcos Rocha, “que tem atendido nossas reivindicações”.
De acordo com o prefeito Aldo Júlio, o bairro Cidade Alta é o maior de Rolim de Moura e apresenta uma crescente demanda por infraestrutura educacional. Segundo ele, com a construção das novas salas de aula, a Escola Neusa Santos de Oliveira ampliará sua capacidade, atendendo melhor à comunidade escolar. “Nossa gratidão ao deputado Cirone Deiró, por destinar esta emenda para nosso município, investindo na educação e proporcionando um ambiente moderno, amplo e funcional para nossas crianças”, disse.
Além da reforma e ampliação de escolas, os recursos assegurados pelo deputado, em benefício de Rolim de Moura, contemplam a aquisição de medicamentos, móveis e rouparia hospitalar, equipamentos odontológicos, veículos, implementos agrícolas, construção de quadra esportiva e de capela municipal. Cirone também viabilizou recursos para a execução do projeto Suinocultura Sustentável: A Força do Crescimento Regional, vencedor do Prêmio Nacional Sebrae Prefeitura Empreendedora. O projeto se destacou, nacionalmente, por sua inovação e impacto no desenvolvimento do agronegócio local.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!