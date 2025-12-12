Deputada Sílvia Cristina comanda grande evento de filiação do partido Progressistas em Porto Velho

Publicada em 12/12/2025 às 11h06
O auditório da Unipar, em Porto Velho, recebeu um grande público para prestigiar o ato de filiação de novas lideranças ao partido Progressistas, na noite desta quinta-feira (11). A presidente do Progressistas, deputada federal Sílvia Cristina, comandou o grande evento, que reuniu lideranças de todas as regiões de Rondônia e contou com a presença de líderes de diversos partidos.
“O Progressistas está pronto para as eleições de 2026! Nosso time está se reforçando, para fortalecer as bases e ocupar os espaços que Rondônia oferece. Cada liderança que se junta, é um passo firme para ampliar o trabalho a favor do cidadão. Vivemos um dos capítulos mais positivos do partido em Rondônia. Não é só uma sigla, mas um caminho onde a esperança e o trabalho ganham sentido”, disse Sílvia Cristina.
Assinaram a ficha de filiação o deputado estadual Ismael Crispin, a professora Agna Souza e o médico Wenceslau Ruiz. Mais cedo, o médico Maiquy Paulo também havia se filiado ao Progressistas. O presidente regional do PSD Expedito Junior, o vice-governador Sérgio Gonçalves, o vice-presidente estadual do Progressistas, deputado Lucas Torres, o prefeito de Vilhena, Delegado Flori, do prefeito de Guajará-Mirim, Netinho, o produtor rural Marcelo Lucas, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e lideranças Progressistas e de outros partidos, marcaram presença.
Expedito Junior afirmou que “quero deixar claro que o PSD está construindo para ter um pré-candidato ao Senado, mas o outro nome que o partido vai apoiar, independente de questão partidária, será o da Silvia Cristina como pré-candidata ao Senado, em reconhecimento ao seu grande trabalho como deputada federal”
O vice-governador pontuou que “sou do União Brasil, que integra a federação com o Progressistas, temos muita coisa em comum e temos um vínculo de confiança, maior a cada dia com a deputada Sílvia Cristina e a sua postura de cuidar das pessoas é um diferencial que admiro muito”
O prefeito de Vilhena enfatizou que “vim para este evento para demonstrar pessoalmente nosso forte apoio à deputada Sílvia Cristina aos seus projetos, que se sustentam em muito trabalho, esperança e amor pelas pessoas”
Novo filiado
O deputado Ismael Crispin ressaltou que “não faço da política um balcão de negócios, faço da política uma ferramenta de transformação da vida das pessoas. E nós trabalhamos nos 52 municípios de Rondônia, para cumprir essa missão. Nós estamos prontos para 2026 e vamos trabalhar para levar a nossa mensagem por todo o Estado”
O médico Wenceslau Ruiz declarou que “precisamos de fato ocupar espaços. Sou nascido em Guajará-Mirim e quero resgatar a representatividade da nossa cidade. Meu compromisso é trazer a verdade, o compromisso com a população e a honestidade nos atos e ações. Agradeço pelo espaço que o Progressistas está nos proporcionando”
A professora Agna Souza afirmou que “a educação faz a diferença, ela transforma vidas. Precisamos investir em pessoas e chego com vontade de fazer a diferença, proteger as crianças, fortalecer as mulheres, favorecer a nossa economia e, acima de tudo, cuidar das pessoas”.
