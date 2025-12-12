Núbia Oliiver revela jogadores, atores e cantor com quem já teve relações
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 12/12/2025 às 11h17
Núbia Oliiver, 52, movimentou as redes ao revelar detalhes de sua vida amorosa no podcast Papagaio Falante, apresentado por Sérgio Mallandro e Renato Rabelo. Durante a entrevista, a modelo mencionou dez celebridades com quem afirma ter se relacionado e contou episódios envolvendo alguns desses encontros.

A lista inclui nomes do esporte e da TV: Vampeta, Edmundo, Luizão, Alex Silva, Djalminha, Eri Johnson, Alexandre Frota, Humberto Martins, Gerson Brenner e o cantor Eduardo Costa. Segundo Núbia, Vampeta foi o primeiro a ser lembrado, e ela chegou a relatar recentemente um jantar “desastroso” com o ex-jogador.

Entre os atores, a modelo descreveu a experiência com Eri Johnson como “bem satisfatória” e comentou relações passadas com Frota, Humberto Martins e Gerson Brenner, com quem chegou a namorar.

Núbia também revelou tentativas de se envolver com treinadores de futebol, mas disse que ambas foram malsucedidas. “Dei em cima do Vanderlei e ele me deu fora. Também fui para cima do Mano Menezes. No fim, não consegui”, afirmou.

