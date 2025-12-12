Em Brasília, Caetano Veloso interrompe show após gritos de “sem anistia”

Publicada em 12/12/2025 às 11h04
Caetano Veloso, 83, fez um breve comentário sobre o país durante sua apresentação no Festival Estilo Brasil, realizada na noite de quinta-feira (11) no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília. Ao afirmar que a capital federal “precisa saber o que é e encontrar respeito por si mesma”, o artista foi interrompido por gritos de “sem anistia” vindos de parte do público.
O show, que abriu com Branquinha, manteve o auditório lotado até o final. No repertório, Caetano mesclou clássicos como Podres Poderes, Reconvexa e Sozinho, recebidos com atenção pelos fãs.
O Festival Estilo Brasil é promovido pelo portal Metrópoles, com produção da Oh! Artes, apresentação do Banco do Brasil Estilo e patrocínio do governo federal e dos cartões BB Visa. A programação já recebeu outros nomes da música brasileira, como Paralamas do Sucesso, Fagner e Tim Bernardes.
