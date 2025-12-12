Samara Felippo responde a Dado Dolabella com deboche e ganha apoio de famosos
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 12/12/2025 às 11h12
Samara Felippo repercutiu nas redes sociais, nesta quinta-feira (11), um vídeo recente de Dado Dolabella em que o ator tenta se explicar após ser acusado de agredir a então namorada, a modelo Marcela Tomaszewski. Em tom de deboche, a atriz publicou um vídeo simulando o uso de um controle remoto para “mutar” a fala dele. “Gente… que bênção se fosse assim”, escreveu.

A postagem ganhou grande alcance e atraiu comentários de artistas que, ao longo dos anos, também se envolveram publicamente em conflitos com Dolabella. Luana Piovani reagiu com humor: “tô caidaquili manaaa”. Sheila Mello escreveu que gostaria de ter esse “controle na vida real”, enquanto Daniel Blanco comentou apenas: “Que alívio”. Vera Zimmermann elogiou Felippo, chamando-a de “maravilhosa”. Adriane Galisteu, Juliana Knust, Thalita Rebouças e Maria Gadú deixaram emojis de riso.

A reação foi motivada por uma gravação divulgada por Dolabella nos últimos dias. No vídeo, o ator afirma que homens também deveriam ter acesso a medidas protetivas e critica o que considera uso indevido da Lei Maria da Penha. “Uma lei criada para proteger não pode ser usada para destruir”, declarou.

