Reforma do 9º Batalhão da Polícia Militar amplia capacidade operacional da unidade, em Porto Velho

Publicada em 12/12/2025 às 11h46
O governo de Rondônia avança com a reforma completa do 9º Batalhão da Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO), em Porto Velho, garantindo melhores condições de trabalho aos profissionais de segurança e ampliando a eficiência operacional da unidade. A intervenção, executada pela Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp), reforça o compromisso do estado com infraestrutura adequada e valorização das forças de segurança.
A obra é coordenada pela Seosp, com execução das equipes da Gerência de Ações Urbanísticas (GAU) e investimento total de R$122.710,64. Os serviços contemplam pintura interna e externa, troca de pisos cerâmicos, reforma dos banheiros, revestimento de cozinha e áreas molhadas, recuperação do reboco do muro, instalações elétricas, contrapiso, correção da vazão das calhas, tubulação e esgoto, troca de forro e reparo das portas de madeira, além de construção e adequação das calçadas. Com início das obras em agosto, as melhorias abrangem toda a estrutura do batalhão, beneficiando os policiais e a comunidade atendida pela unidade.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, com a modernização do 9º Batalhão, o governo reforça a importância de ambientes funcionais para garantir atendimento rápido, proteção à comunidade e apoio adequado às equipes militares. “A obra marca mais um investimento estratégico para fortalecer a segurança e promover melhorias diretas na qualidade de vida dos profissionais e da população”, salientou.
O secretário de Obras, Elias Rezende, reforçou que o investimento faz parte de uma política de fortalecimento das estruturas públicas. “Nosso trabalho é garantir ambientes adequados e seguros para que os profissionais desempenhem suas funções com eficiência”, afirmou.
O comandante do 9º Batalhão, tenente-coronel Wesley Santos, destacou a importância das intervenções para a rotina dos militares. “É muito importante esse apoio em relação à mão de obra, material necessário e apoio técnico. Isso proporciona aos policiais mais qualidade de vida e melhores condições de trabalho.”
