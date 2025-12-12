Aniversário da Bailarina da Praça acontece neste domingo (14) no Mercado Cultural

Publicada em 12/12/2025 às 11h39
A tradicional Bailarina da Praça, um dos símbolos afetivos mais queridos de Porto Velho, completa 56 anos e será homenageada com uma grande festa aberta ao público. O encontro acontece neste domingo (14), a partir das 17h, no Mercado Cultural, reunindo música, arte, diversão e memórias que atravessam gerações.
A celebração promete emocionar visitantes de todas as idades. A Banda da Polícia Militar abre a programação com um repertório especial, seguida pelo espetáculo “O Patinho Feio”, apresentado pelo grupo da Unir, que leva ao palco uma releitura sensível e encantadora do clássico infantil. Logo depois, o público poderá prestigiar a energia da Banda Gaúcho do Cavalo, além de outras apresentações que completam a noite festiva.
Pensada para toda a família, a comemoração contará também com pipoca e pula-pula para as crianças, garantindo um ambiente acolhedor e alegre, especialmente para quem leva os pequenos para celebrar a história da Bailarina.
Figura emblemática do Centro da cidade, a Bailarina carrega consigo lembranças, encontros e narrativas que fazem parte da identidade dos moradores. Em tom de carinho e gratidão, ela mesma fez o convite à população: “É uma alegria enorme completar mais um ano recebendo o carinho de todos. Espero vocês para comemorarmos juntos, como sempre fizemos, com muita música, arte e boas lembranças.”
O evento é gratuito e aberto ao público.
Informações: (69) 9 9240-3025.
