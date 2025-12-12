Prefeitura de Porto Velho dá passo histórico na saúde com compra do Hospital das Clínicas

Publicada em 12/12/2025 às 13h30
Porto Velho, única capital do país sem hospital municipal, está prestes a mudar essa realidade após mais de cem anos. A Prefeitura anunciou a compra do Hospital das Clínicas, uma conquista alcançada no primeiro ano da atual gestão. Os atendimentos ainda não começaram; segundo o prefeito Léo Moraes, será necessário organizar a estrutura, equipe e serviços antes da abertura ao público.
“Esse é um sonho da nossa gestão. A previsão é que o hospital esteja funcionando no segundo semestre de 2026. Saúde é prioridade, e vamos realizar toda a estrutura necessária para que, até lá, esteja tudo pronto e a população possa ser atendida”, afirmou o prefeito.
Primeiro hospital municipal será estruturado até o segundo semestre de 2026
O imóvel dará lugar ao Hospital Municipal Universitário, desenvolvido por meio de parceria entre a Prefeitura e a Universidade Federal de Rondônia (Unir), marcando avanço na saúde pública e na formação de profissionais.
O novo hospital terá função assistencial e será espaço de ensino e pesquisa para estudantes de medicina, enfermagem e demais áreas da saúde. O Hospital Municipal Universitário também contará com apoio da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), que agrega experiência na gestão de hospitais universitários. A parceria busca garantir organização administrativa, qualidade nos atendimentos e integração entre ensino, pesquisa e prática clínica.
A unidade contará com 150 leitos, sendo 100 garantidos pela União e 50 pelo município. Além de ampliar a capacidade de internação, a estrutura será referência para formação de novos profissionais de saúde.
O hospital será 100% público, com atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), e funcionará como unidade de ensino e pesquisa. Para a Prefeitura de Porto Velho, a aquisição do Hospital das Clínicas marca o início de uma nova etapa para a cidade, com a implantação do primeiro hospital municipal e ampliação dos serviços de saúde.
Fotos: Eduardo Freitas/ José Carlos
