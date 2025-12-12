Prefeitura convoca servidores ativos, aposentados e pensionistas para recadastramento obrigatório

Publicada em 12/12/2025 às 16h05
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio do Instituto de Previdência dos Servidores (Ipreji), convoca todos os servidores ativos, aposentados e pensionistas para realizar o recadastramento obrigatório. A atualização cadastral é indispensável para assegurar a continuidade dos pagamentos, e o não comparecimento poderá resultar no bloqueio dos vencimentos.
O processo de recadastramento teve início nesta quarta-feira (10 de dezembro) e seguirá até 10 de fevereiro de 2026. O procedimento poderá ser realizado de duas formas: online, pelo Portal da Transparência no site oficial da Prefeitura, ou presencialmente, na secretaria de origem do servidor, mediante apresentação da documentação exigida.
Documentos necessários
Para efetivar o recadastramento, o servidor deve apresentar:
RG e CPF
Comprovante de residência atualizado
Título de eleitor
Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
Certidão de nascimento; ou certidão de casamento; ou escritura pública de união estável assinada pelo casal com firma reconhecida
CPF do cônjuge
Certidão de nascimento dos filhos (dependentes econômicos ou dependentes mediante tutela, curatela, guarda ou adoção judicial)
CPF dos filhos
Foto 3x4 recente
Cartão Pasep
Certidão de Tempo de Contribuição de outros regimes previdenciários (se houver)
Ficha de atualização cadastral preenchida no sistema
O presidente do Ipreji, Edisio Barroso, reforçou a importância da participação de todos. “É fundamental que servidores ativos, aposentados e pensionistas realizem o recadastramento dentro do prazo. Essa atualização mantém nossa base de dados organizada e garante a regularidade funcional de cada servidor”, destacou.
O atendimento será realizado diretamente na secretaria de lotação do servidor, mediante entrega da documentação conforme checklist disponível. Todos devem concluir o procedimento entre 10 de dezembro e 10 de fevereiro de 2026.
