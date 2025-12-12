Semtran passa a atender em novo endereço a partir desta segunda (15)

Publicada em 12/12/2025 às 16h08
Ciente da importância social de seus serviços e empenhada em oferecer mais conforto e agilidade ao público, a Secretaria Municipal de Trânsito (Semtran) passa a atender em um novo endereço a partir desta segunda-feira (15).
Com estrutura ampliada, a nova sede está localizada na avenida Guaporé, nº 214, bairro Três Marias, exatamente em frente ao Cemetron. O espaço conta com salas climatizadas, área de recepção mais ampla e estacionamento — uma mudança significativa em relação ao antigo prédio, que já apresentava problemas estruturais.
Para a chefe de gabinete da Semtran, Edicleia Neres, o novo espaço foi pensado para garantir um ambiente moderno e funcional, facilitando o fluxo de atendimento e melhorando a experiência dos usuários.
“A Semtran estará em um prédio novo para oferecer aos nossos contribuintes um atendimento mais eficiente nas demandas do dia a dia. Pedimos que todos fiquem atentos ao novo endereço”, destacou Edclea Neres.
Atenção! Não haverá mais atendimento na antiga sede localizada na avenida Amazonas.
