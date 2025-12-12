NATAL: governo de Rondônia bate recorde de presentes doados às crianças na Campanha Papai Noel dos Correios 2025

Publicada em 12/12/2025 às 16h25
Na manhã desta sexta-feira (12), os presentes foram entregues para doação para que cheguem às crianças em situação de vulnerabilidade social, em cerimônia realizada no Palácio Rio Madeira (PRM), em Porto Velho
“É você quem tira esse sonho do papel”. Esse é o tema da Campanha Papai Noel dos Correios 2025, que prontamente mobilizou os servidores do governo de Rondônia a adotarem uma cartinha, transformando pedidos em sonhos realizados. Na manhã desta sexta-feira (12), os presentes foram entregues para doação para que cheguem às crianças em situação de vulnerabilidade social, em cerimônia realizada no Palácio Rio Madeira (PRM), em Porto Velho.
A cerimônia aconteceu em um cenário acolhedor, com orquestra da Escola de Música Jorge Andrade, Árvore de Natal, Papai Noel e repleto de brinquedos doados por servidores de secretarias, departamentos e órgãos estaduais do governo de Rondônia, desde bonecas a bicicletas, movidos pelo desejo de tornar esse período festivo mais especial para diversas crianças.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a mobilização transcende o gesto natalino. “A alegria de ver o sorriso de uma criança ao receber um presente é o reflexo do trabalho diário em prol da população mais vulnerável. É um complemento simbólico às políticas estruturantes que temos implementado no governo de Rondônia para dar mais dignidade aos que mais necessitam”, salientou.
O diretor técnico de Políticas Públicas da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), Bruno Afonso, que representou o governador de Rondônia e a secretária da Seas, no ato de entrega dos presentes, explicou que o governo é parceiro da campanha há oito anos e amplia a quantidade de cartinhas atendidas a cada ano, com mobilização liderada pela Seas.
‘‘Essa parceria do governo de Rondônia, servidores e os Correios, tem trazido frutos maravilhosos. Em 2019, quando se iniciou essa gestão, atendemos 1.200 cartinhas e esse ano, de uma forma maravilhosa, a gente anuncia mais uma vez a quebra de recordes, com 3.160 presentes para as nossas crianças. Agradecemos aos servidores que proporcionaram que essa história tão bonita de carinho e solidariedade fosse possível, impulsionados a presentear as crianças neste Natal.
O superintendente estadual dos Correios, Joildo Pereira Nascimento, destacou que a campanha começou com os Correios, embrionariamente, por meio de crianças que escreviam cartas pedindo presentes de Natal para o Papai Noel, e se ampliou com a participação de parceiros.
‘‘O governo de Rondônia é um dos principais parceiros desta Campanha no estado. Esse ano foram 7.300 cartas cadastradas, e quase a metade foi acolhida pelo governo. O Correios agradece ao governo de Rondônia e a todos os servidores que abraçaram a causa de reduzir desigualdades sociais e irão deixar as crianças mais alegres ao receberem presentes de Natal a partir da próxima semana”, afirmou o superintendente estadual dos Correios.
REPLETO DE AÇÕES SOCIAIS
A iniciativa de bater o recorde de doações na “Campanha Papai Noel dos Correios” é um reflexo do compromisso mais amplo do governo de Rondônia com as políticas públicas de assistência social desenvolvidas no âmbito da Seas.
A secretária da Seas, Luana Rocha, frisou o compromisso da Seas com a redução da vulnerabilidade social. “Os presentes de Natal trazem esperança, e as políticas da Seas trazem o suporte e o amparo necessários para que essas famílias tenham um futuro melhor e mais digno, fortalecendo a inclusão social em todo o estado.”
