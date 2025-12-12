SOLIDARIEDADE

NATAL: governo de Rondônia bate recorde de presentes doados às crianças na Campanha Papai Noel dos Correios 2025

A cerimônia aconteceu em um cenário acolhedor, com orquestra da Escola de Música Jorge Andrade, Árvore de Natal, Papai Noel e repleto de brinquedos doados por servidores