Governo do Brasil realiza maior mutirão da história do SUS, com mais de 61,6 mil cirurgias e exames neste fim de semana

Publicada em 12/12/2025 às 16h21
O Governo do Brasil realizará o maior mutirão de cirurgias da história do SUS, neste fim de semana, com a participação de 188 hospitais. A iniciativa do programa Agora Tem Especialistas reunirá Santas Casas e outras entidades filantrópicas de todo o país, que, de forma inédita, somarão esforços aos hospitais universitários da Rede Ebserh e aos hospitais e institutos federais ligados ao Ministério da Saúde. Juntos, eles devem realizar 11,5 mil cirurgias, que fazem parte do total de 61,6 mil procedimentos ofertados para todos os 26 estados e o Distrito Federal.
O objetivo prioritário da ação é desafogar a demanda reprimida por cirurgias, reduzindo o tempo de espera nas áreas de gastroenterologia, urologia, ortopedia, cardiologia, plásticas reparadoras, entre outros. Outros procedimentos também serão oferecidos, como consultas especializadas e exames, a exemplo de ultrassonografias, tomografias, endoscopias, ressonâncias magnéticas e consultas especializadas.
MAIOR DA HISTÓRIA — O mutirão deste fim de semana é, pelo menos, 30% maior que todos os demais realizados em 2025. “Neste sábado e domingo, vamos realizar o maior mutirão da história do Sistema Único de Saúde. Pela primeira vez, além dos hospitais universitários, as Santas Casas, hospitais filantrópicos e instituições privadas que atendem pelo Agora Tem Especialistas participarão de um esforço nacional conjunto. Esse é o SUS mostrando sua força e sua capacidade de mobilização”, afirmou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
PACIENTES AGENDADOS — O mutirão ocorrerá ao longo deste sábado (13) e domingo (14) para pacientes do SUS previamente agendados. Somente as 134 Santas Casas de Misericórdia e hospitais filantrópicos realizarão mais de 9 mil cirurgias, com o envolvimento das unidades localizadas em Alagoas (AL), Bahia (BA), Ceará (CE), Goiás (GO), Minas Gerais (MG), Mato Grosso do Sul (MS), Pará (PA), Paraíba (PB), Pernambuco (PE), Piauí (PI), Paraná (PR), Rio de Janeiro (RJ), Rio Grande do Norte (RN), Rio Grande do Sul (RS), Santa Catarina (SC), Sergipe (SE), São Paulo (SP) e Tocantins (TO). Entre as cirurgias oferecidas estão: bariátrica por videolaparoscopia, colecistostomia, plástica abdominal, hernioplastias e vasectomia.
Também participam do mutirão unidades federais, como o Instituto do Câncer (INCA), o Instituto de Cardiologia (INC), o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) e Hospitais dos Servidores, de Ipanema, de Bonsucesso, Cardoso Fontes, da Lagoa e do Andaraí, todos localizados na capital do Rio de Janeiro.
HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS — Já os 45 hospitais universitários da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), ligada ao Ministério da Educação, realizam neste sábado a terceira edição do Mutirão no Dia E – Ebserh em Ação. Junto aos três institutos e seis hospitais federais, a rede Ebserh ofertará 2,2 mil cirurgias, 9,2 mil consultas e 40,7 mil exames em todos os estados brasileiros. As duas primeiras edições do Dia E – Ebserh em Ação, realizadas em julho e setembro deste ano, executaram mais de 46,7 mil procedimentos em mutirões do Agora Tem Especialistas.
“A Ebserh está comprometida em enfrentar um dos maiores desafios do SUS, que é o acesso à atenção especializada. Esse esforço do Governo do Brasil tem, também, um valor enorme para a formação de nossos alunos de graduação, residentes médicos e multiprofissionais. O Dia E é isso: as universidades a serviço da vida, a serviço do Agora Tem Especialistas e aproveitando para ensinar os nossos alunos, residentes, a cumprir a missão da universidade”, afirmou o presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), Arthur Chioro.
AGORA TEM ESPECIALISTAS — O programa Agora Tem Especialistas se consolidou, ao longo de 2025, como uma das ações do Governo do Brasil que amplia e qualifica o acesso à saúde especializada. Criado para reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias. Além dos mutirões, outras iniciativas estão em andamento, como as carretas de saúde da mulher, oftalmológicas e de exames de imagem, que já oferecem atendimento em todos os estados; a ampliação de horários de funcionamento de serviços de saúde; o provimento e formação de mais médicos especialistas; e a parceria com hospitais privados para atendimento complementar e gratuito ao SUS mediante abatimento de dívidas com a União.
